Finanstilsynet har fastsatt minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) for SpareBank 1 SMN

Finanstilsynet har 17. desember 2021 fastsatt minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) for SpareBank 1 SMN.

Risikovektet MREL for SpareBank 1 SMN-konsernet er beregnet å være 26,8 prosent av enhver tid gjeldende justert beregningsgrunnlag. Ettersom ren kjernekapital som brukes for å oppfylle risikovektet MREL ikke samtidig kan nyttes til å oppfylle det kombinerte bufferkravet, blir det beregnede faktiske behovet for ansvarlig kapital og konvertibel gjeld som følger av minstekravene 34,80 prosent av justert beregningsgrunnlag.

MREL skal i utgangspunktet oppfylles med ansvarlig kapital eller gjeldsinstrumenter med lavere prioritet (etterstilt gjeld) enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld, men Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette med basert på implementeringen av BRRD2. Finanstilsynet har besluttet at foretaket skal ha en ansvarlig kapital og etterstilt gjeld som utgjør minst 27,80 prosent av justert beregningsgrunnlag og basert på relevante kapitalkrav per 31. desember 2020. Samlet krav til etterstillelse etter risikovektet metode består av to krav; (i) den etterstilte delen av MREL (2 x pilar 1 + 2 x pilar 2) og (ii) det kombinerte kapitalbufferkravet. Endringer i det kapitalkrav som inntrer etter fastsettelsen av MREL vil også påvirke det samlede kravet til etterstillelse. Forskjellen mellom effektivt MREL-behov og foretakets etterstilte instrumenter kan oppfylles med senior usikret gjeld utstedt fra banken til eksterne investorer med gjenværende løpetid på minst 12 måneder.

Fra 1. januar 2022 er det effektive minstekravet til etterstillelse på 21,5 prosent av justert risikovektet beregningsgrunnlag, basert på det kombinerte bufferkravet per 31. desember 2020 (dvs. 13,5 prosent pluss det kombinerte kapitalbufferkravet på 8,0 prosent).

Det samlede kravet til etterstillelse skal som et minimum fases lineært inn og skal oppfylles fullt ut fra 1. januar 2024.

Kontaktpersoner:

CFO Kjell Fordal, tlf 905 41 672

CRO Ola Neråsen, tlf 918 09 722

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12