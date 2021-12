English French

Communiqué de presse

20 décembre 2021 - N° 27

SCOR apporte son soutien à la science actuarielle

avec l’attribution des prix de l’actuariat

dans cinq pays en 2021

Chaque année depuis 1996, SCOR récompense les meilleurs travaux de recherche dans le domaine de l’actuariat en attribuant des prix dans plusieurs pays à travers le monde.

Ces prix ont pour but de promouvoir le développement de la science actuarielle, d’encourager la recherche dans ce domaine et de contribuer à faire progresser la connaissance et la gestion des risques. Les prix de l’actuariat SCOR constituent un gage d’excellence dans le secteur de l’assurance et de la réassurance. En France, le prix SCOR de l’actuariat est financé par la Fondation d’entreprise SCOR pour la Science.

Les jurys des prix SCOR de l’actuariat sont composés de chercheurs et de professionnels de l’assurance, de la réassurance et de la finance mondialement reconnus. Les lauréats sont sélectionnés en fonction de leur maîtrise des concepts actuariels, de la qualité des instruments d’analyse qu’ils utilisent et de l’originalité de leurs travaux en matière d’avancée scientifique et d’application possible aux métiers de la gestion des risques.

En 2021, SCOR a décerné les prix de l’actuariat dans cinq pays : en Allemagne, en France, en Italie, en Suède et en Suisse.

Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez soumettre votre thèse pour le Prix de l’actuariat 2022, merci de consulter www.scor.com/fr/prix-de-lactuariat pour en savoir plus.

Denis Kessler, président de SCOR, déclare : « Depuis plus de vingt ans, les prix SCOR de l’actuariat récompensent chaque année des travaux scientifiques innovants menés par de jeunes actuaires du monde entier. SCOR s’honore de soutenir ainsi de nouvelles réflexions actuarielles sur l'analyse et la gestion des risques tout en promouvant l’émergence et la reconnaissance de jeunes talents. Ces prix au niveau d’excellence reconnu attestent de l’engagement de long terme du Groupe en faveur de la recherche et du développement des connaissances. »

Laurent Rousseau, Directeur général de SCOR, déclare : « En soutenant et en reconnaissant chaque année de nouveaux talents actuariels exceptionnels, les prix SCOR de l’actuariat contribuent à faire progresser la connaissance et la gestion des risques. Nous sommes fiers de soutenir ces profils talentueux et nous nous réjouissons à l’idée de suivre leurs futurs parcours. »

Présentation des lauréats 2021 des prix SCOR de l’actuariat

Le 8 octobre en Suède, Svein Børre Solvang, directeur général de SCOR Sweden Re, et Rasmus Thunberg, de l’Association des actuaires suédois, ont remis le prix de l’actuariat pour la Suède lors du webinaire de la conférence annuelle de SCOR Sweden Re. Le prix 2021 a été attribué à Sanna Kronman, actuaire à Dina Försäkringar, pour son mémoire « To renew or not renew – Predicting renewal rate for home insurance applying logistic regression and Random Forest ».

Le 22 novembre en Suisse, Fabian Uffer, Chief Risk Officer de SCOR, a remis le prix de l’actuariat pour la Suisse. Le prix a été remis au Dr. Samuel Eberenz, de l’ETH Zurich, pour son mémoire « Globally Consistent Assessment of Climate-related Physical Risk », et au Dr. José Araujo, de l’Université de Lausanne, pour son mémoire « Tempering and Seasonality in Non-Life Insurance Modeling ».

Le 1er décembre en Italie, Umberto Gavazzi, Deputy CEO Reinsurance P&C, et Nino Savelli, professeur à l’Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan et président du jury, ont remis les prix 2021 pour l’Italie. Les prix ont été décernés à Mattia Bianchi, de l’université Milano Bicocca, pour sa thèse « Assessments on the optimal portfolio reinsurance policies on the Reserve Risk for a Motor vehicle liability portfolio », et Valentina Selva de l’Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan, pour sa thèse « A risk-profitability analysis of multi-line reinsurance contracts in the Solvency II framework ».

Le 9 décembre en France, Denis Kessler, Président de SCOR, a remis les prix 2021 pour la France à l’issue du colloque actuariat annuel, organisé en partenariat avec l’Institut des actuaires. Monsieur Dominique Abgrall, de l’Université de Bretagne occidentale, a reçu le Prix des Jeunes docteurs pour sa thèse « Studies of change-point detection: on-line scheme for discrete Poisson models and off-line test for parametric mixtures. Application to insurance problems ». Le Prix des Jeunes actuaires a été attribué à Silvia Bucci de l’Ecole nationale de la Statistique et de l’administration économique (ENSAE) pour son mémoire « Étude et implémentation de techniques d’analyse de sensibilité dans les modèles de tarification Non-Vie. Application à la tarification à l’adresse. »

En Allemagne, les prix de l’actuariat ont été attribués à Stefanie Burkart de l’Université d’Ulm, pour sa thèse « Efficient valuation of a large portfolio of variable annuity contracts », Maria Hinken de l’Université technique de Munich, pour sa thèse « Life insurance products with capital guarantees: Stackelberg equilibria between reinsurer and insurer » , et à Frederick Hörmann de l’Université d’Ulm, pour sa thèse « Development of an exposure-based pricing approach for personal accident per risk ».

Les prix SCOR de l’actuariat seront de nouveau décernés l’année prochaine. Les jurys encouragent vivement les chercheurs et doctorants à soumettre leurs travaux en vue de l’attribution des prix 2022.

Contacts

Communications

Lauren Burns Carraud

+33 (0)1 58 44 76 62

lburns@scor.com

Relations Investisseurs

Olivier Armengaud

+33 (0)1 58 44 86 12

oarmengaud@scor.com

www.scor.com

LinkedIn: SCOR | Twitter: @SCOR_SE

SCOR, un réassureur mondial de premier plan

Quatrième réassureur mondial, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

SCOR offre à ses clients un niveau de sécurité très élevé, comme en atteste sa notation financière de niveau AA- attribuée par S&P, Moody’s, Fitch et AM Best. Le Groupe a enregistré plus de 16 milliards d’euros de primes en 2020. Représenté à travers 36 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 160 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com

