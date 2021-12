Olulise kohtuotsuse lõplik jõustumine Rootsis, kalakasvatuse mahu suurenemine

English Estonian

Rootsi Maa- ja Keskkonnaapellatsioonikohus ei võtnud menetlusse Rootsis, Västerbotteni regioonis, Kaskeluoktis, uute kalakasvastuslubade vastu suunatud apellatsiooni, millega jõustus lõplikult AS-i PRFoods Rootsi tütarettevõtja Överumans Fisk Ab suhtes soodne Rootsi Maa- ja Keskkonnakohtu poolt aasta alguses tehtud otsus.

AS-i PRFoods tütarettevõtja Överumans Fisk Ab-le väljastati 2020 luba rajada täiendav kalakasvatus Rootsis, Västerbotteni regioonis, Kaskeluoktis. Luba andis õiguse 2400 tonni sööda kasutamiseks hinnanguliselt kuni 2200 tonni kala kasvatamiseks. Loaotsus vaidlustati kohaliku elaniku poolt ja samuti Överumans Fisk Ab enda poolt täiendava tingimusliku söödakasutuse saavutamise eesmärgil. Maa- ja Keskkonnakohtu poolt tehtud otsuse kohaselt jäeti kohaliku elaniku kaebus rahuldamata ja Överumans Fisk Ab kaebus rahuldati, mille tulemusel on ettevõttel õigus kasutada loa alusel aastas kuni 3600 tonni sööta. Rootsi Maa- ja Keskkonnaapellatsioonikohus ei võtnud Överumans Fisk Ab-le soodsa otsuse vastu esitatud apellatsioonkaebust menetlusse, millega Rootsi Maa- ja Keskkonnakohtu otsus jõustus lõplikult.

Ülaltoodud tähendab, et Överumans Fisk Ab-le on lõplikult saavutatud aastase kalasööda mahu juurdekasv 3600 tonni. Överumans Fisk Ab kavatseb load kastutusele võtta juba 2022 aastal. Uue loa kasutusele võtmise korral suureneb Överumans Fisk Ab käive võrreldes viimaste aastatega umbes 3,5 korda ja sõltuvalt kalahinnast peaks mahtude realiseerumisel aastakäive ulatuma üle 15 miljoni euro aastas.

