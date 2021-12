ARTEA : ARTEA et la Banque des Territoires annoncent la livraison du nouveau pôle innovation du groupe Orange, 2ème bâtiment du nouvel ARTEPARC de MEYLAN (38) situé au sein d’INOVALLEE, le pôle innovation de Grenoble

Paris, le 20 décembre 2021



ARTEA et la Banque des Territoires annoncent la livraison du nouveau pôle innovation du groupe Orange, 2ème bâtiment du nouvel ARTEPARC de MEYLAN (38) situé au sein d’INOVALLEE, le pôle innovation de Grenoble

Cette livraison d’un bâtiment de 10 000 m² qui accueillera le pôle innovation du groupe Orange s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’un parc tertiaire environnemental qui comprendra à terme 5 bâtiments pour une surface totale de 25 000 m². Grâce au Pôle Services composé d’un espace de coworking exploité par Coworkoffice (filiale d’ARTEA) avec salles de réunion et de séminaire, d’un restaurant, de commerces, d’un potager et serre pour agriculture urbaine, les équipes d’Orange et tous les utilisateurs pourront bénéficier de l’expérience ARTEPARC.

Sur la période 2021 et 2022, les 4 bâtiments déjà achevés ou encore en construction auront généré un chiffre d’affaires de 59 M€.

Les actifs qui composent cet ARTEPARC sont financés par la société commune d’investissement « l’Immobilière Durable » dédiée aux investissements immobiliers ESG, qu’ARTEA et la Banque des Territoires ont constitué ensemble début 2021. La livraison de ce pôle innovation du groupe Orange est une nouvelle étape dans la concrétisation de ce partenariat de long-terme avec la Banque des Territoires, et illustre l’intérêt majeur des solutions d’ARTEA pour un développement écoresponsable des territoires.

Les bâtiments de cet ARTEPARC bénéficient de très hautes performances environnementales : ils sont notamment équipés de centrales photovoltaïques en toiture pour fonctionner en autoconsommation et bénéficient de certification et label importants (NF HQE Bâtiments Tertiaire Niveau Excellent 9* et du label BBC EFFINERGIE E+C- Niveau E2C1). Résolument inscrit dans une démarche de développement durable, l’ARTEPARC MEYLAN est conçu de manière écoresponsable en favorisant l’utilisation de matériaux durables et/ou recyclés et en offrant un aménagement paysager diversifié et qualitatif composé d’un potager, d’une serre et d’arbres fruitiers avec des essences végétales locales à faible besoin en eau.

L’ARTEPARC de Meylan est le parfait exemple de la marque de fabrique des réalisations et des engagements de notre Groupe qui allient l’écoconstruction, l’offre de services, la production d’énergie renouvelable et la végétalisation, et constituent les piliers majeurs de l’expérience ARTEPARC.

A propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

www.banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergies renouvelables, produites en France ;

l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dits de 3 ème génération déployés dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

génération déployés dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking (Coworkoffice), de coliving (Coloft) et d’hôtellerie Lifestyle.





Depuis 20 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et celui de ses clients vers un monde peu émetteur de CO2. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permette de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Triple Zéro » : zéro carbone, zéro fossile, zéro nucléaire.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

