SMCP - Charlotte Tasset Ferrec prend la Direction Générale de Maje

English French

Communiqué - Paris, le 21 décembre 2021

Charlotte Tasset Ferrec prend la Direction Générale de Maje et rejoint le Comité Exécutif de SMCP

A la suite de la nomination d’Isabelle Guichot au poste de Directeur Général de SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, le Groupe est heureux d’annoncer la nomination de Charlotte Tasset Ferrec au poste de Directrice Générale de Maje, à compter du 4 janvier 2022. Elle rejoint à ce titre le Comité Exécutif de SMCP.

Isabelle Guichot, Directeur Général de SMCP, a déclaré : « Je suis très heureuse d'accueillir Charlotte au sein du Comité Exécutif de SMCP en tant que Directrice Générale de Maje, maison que je connais bien puisque je l’ai dirigée pendant 4 ans. Au cours de sa longue carrière dans la mode, elle a acquis une connaissance pointue du retail, une vision stratégique et un leadership qui constituent des atouts majeurs pour la poursuite de la croissance et l’expansion de Maje, en tant qu’acteur mondial clé sur le marché du luxe accessible. Je m’associe à l’ensemble des équipes de SMCP pour lui souhaiter tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions. »

Agée de 48 ans, Charlotte Tasset Ferrec prend la Direction Générale de Maje après avoir passé 3 ans au sein du Groupe Puig en tant que Directrice Générale Mode & Parfum de Nina Ricci, où elle a notamment mené le repositionnement global et la transformation de la plateforme créative, tout en redressant l’activité et la rentabilité de la marque.

Avant cela, elle a travaillé 15 ans dans le retail, dont 9 ans au Printemps en tant que Chief Merchandising Officier pour le prêt-à-porter, la beauté et la lingerie, après différents postes chez Sephora et Gap. Ses expériences lui confèrent un regard business précieux, un leadership affirmé ainsi qu’une solide expérience sur le produit.

Diplômée de l’EDHEC Business School, elle a débuté sa carrière au sein de différents cabinets d’audit et de conseil, où elle a notamment développé une expertise dans le marché du retail et du prêt à-porter.

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 43 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

CONTACTS

INVESTISSEURS/PRESSE SMCP BRUNSWICK Mathilde Magnan Hugues Boëton Tristan Roquet Montegon +33 (0) 1 55 80 51 00 +33 (0) 1 53 96 83 83 mathilde.magnan@smcp.com smcp@brunswickgroup.com

Pièce jointe