VGP NV: Kondigt Pan-Europese Zonne-Energie Deal aan om Alle VGP-Kantoren te Voorzien van 100% Hernieuwbare Elektriciteit

21 december 2021, 7:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, zal binnenkort al haar Europese kantoorlocaties overschakelen op duurzame energie nu er een overeenkomst is bereikt met Scholt Energy Trading B.V., de onafhankelijke energieleverancier, en ACT Commodities Group B.V, het Europese energiehandelshuis, om 100% duurzame elektriciteit in te kopen voor al haar Europese kantoorlocaties.



De Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) zal stroom leveren van VGP's bestaande zonnepark op de daken van VGP Park Nijmegen, Nederland, aan VGP-kantoren in heel Europa. Het zonnepark op VGP Park Nijmegen heeft momenteel een gecombineerde stroomopbrengst van bijna 4.400 megawattuur in totaal, waarvan 2.100 megawattuur momenteel wordt gebruikt door lokale huurders. Van de resterende opbrengst wordt circa 450 megawattuur toegewezen aan de kantoren van VGP in Europa en de rest wordt te koop aangeboden aan Nederlandse bedrijven en huishoudens door Greenchoice, de aanbieder van groene energie.

Deze overeenkomst heeft betrekking op de 20 kantoren van VGP in 13 landen1. Daarnaast is het de bedoeling om volgend jaar ook de nieuwe kantoren van VGP in Frankrijk en Servië op te nemen.



VGP's Chief Executive Officer, Jan Van Geet, zei: "Als ontwikkelaar van eersteklas logistiek vastgoed weten we dat duurzaamheid niet alleen onderdeel is van onze business, het is onze business. Van het aanbieden van groene huurcontracten aan onze nieuwe huurders, het gebruik van circulaire bouwmaterialen en het elimineren van onnodig afval op onze bouwlocaties tot het ondersteunen van milieuprojecten via de VGP Foundation, we zijn continu op zoek naar manieren om onze milieu-impact te verminderen en streven ernaar om uiteindelijk een netto positief effect te hebben."

Jan Van Geet concludeerde: "Daarom zijn we vandaag zeer verheugd dit partnerschip met Scholt Energy aan te kondigen en nieuwe Europese zonnecapaciteit toe te voegen door middel van extra fotovoltaïsche projecten op de daken van VGP Parks. Zoals we de Europese Green Deal verwelkomen, vragen we onze klanten, collega's, zakenpartners en collega-bedrijven om samen met ons over te stappen op hernieuwbare energie - we zetten ons in om onze eigen 100% hernieuwbare elektriciteit, opgewekt op daken van VGP Parken, beschikbaar te stellen aan onze huurders waar dit haalbaar is en hopen dat we met z'n allen deze positieve verandering kunnen ondersteunen."

Rob van Gennip, Chief Executive Officer bij Scholt Energy, zei: "Ontwikkelaars zoals VGP zijn een drijvende kracht in de groene energietransitie en kunnen, met betrekking tot de operationele en vastgoedvoetafdruk van hun klanten, helpen een rol te spelen in het tegengaan van klimaatverandering door het aanbieden van duurzame energiebronnen. We zijn er trots op VGP te ondersteunen in hun duurzame energietransitie en te helpen betaalbare, betrouwbare en duurzame energie beschikbaar te maken voor hun kantoren in heel Europa."

De operatie zal voor alle VGP-kantoren per 1 januari 2022 worden geëffectueerd. Voor de VGP-kantoren in de landen waar Scholt Energy al actief is, is het de bedoeling om bij de eerstvolgende contractuele mogelijkheid over te stappen op de nieuwe duurzame energiecontracten. Tot die tijd zal ACT Commodities VGP voorzien van de lokale levering van Garanties van Oorsprong voor het gelijkwaardige stroomverbruik. Garanties van Oorsprong zullen ook door ACT Commodities worden geleverd aan de VGP-kantoren in die landen waar Scholt Energy niet rechtstreeks energie kan leveren2.

Aangezien het zonnepark op het dak van VGP Park Nijmegen al operationeel is, kan de groene energielevering vanaf 1 januari 2022 worden gerealiseerd, echter, in verband met de hogere zonnestraling in Zuid-Europa is de Groep voornemens over te schakelen op levering door fotovoltaïsche installaties op daken van VGP Parken in Italië, die zich momenteel nog in de ontwerpfase bevinden.

OVER VGP

VGP is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 10,49 miljoen m² en de strategische focus ligt op de ontwikkeling van businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgische familiebedrijf, actief in vastgoedontwikkeling in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 350 medewerkers in dienst en bezit en exploiteert activa in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als via verschillende 50:50 joint ventures. Per juni 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 4,48 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 1,51 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

1 De kantoren in de volgende landen zijn gedekt: België (hoofdkantoor), Duitsland, Spanje, Tsjechië, Roemenië, Luxemburg (VGP Asset Management), Hongarije, Slowakije, Portugal, Italië, Letland, Nederland en Oostenrijk

2 Scholt Energy zal naar verwachting rechtstreeks energie leveren aan VGP-kantoren in België, Nederland, Duitsland en Oostenrijk

