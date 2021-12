English French

Le groupe Casino et GreenYellow annoncent une collaboration stratégique avec Amazon Web Services

dans les domaines de l'énergie et du cloud

Paris, le 21 décembre 2021

GreenYellow, filiale du groupe Casino et expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, fournira de l'électricité renouvelable pour les activités d'Amazon.

Amazon Web Services (AWS) va accompagner le groupe Casino dans sa transformation numérique.

Le groupe Casino et Amazon Web Services (AWS) ont établi une collaboration stratégique afin de contribuer aux objectifs de développement durable de chacune des entreprises. Le groupe Casino, par l'intermédiaire de sa filiale énergétique GreenYellow, acteur international majeur de la production d'énergie solaire décentralisée et de l'efficacité énergétique, est heureux d'annoncer la conclusion d’un contrat de droit privé d'achat d'électricité (Corporate Power Purchase Agreement) avec Amazon pour un nouveau projet de production d’énergie solaire en France. Cet accord souligne la capacité de GreenYellow à développer des installations capables de répondre aux besoins en électricité des grandes entreprises opérant en France.

Les entreprises continueront à évaluer ensemble d'autres projets d'énergie renouvelable en France et en Europe.

L’électricité renouvelable achetée dans le cadre de ce contrat, contribuera à l’objectif d’Amazon d’alimenter ses activités mondiales avec une énergie 100 % renouvelable. Ce projet vient soutenir le « Climate Pledge » d’Amazon, un engagement qui vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, soit 10 ans avant l'accord de Paris sur le climat.

Dans le cadre de cette collaboration, le groupe Casino et sa filiale GreenYellow bénéficieront des services du Cloud d’AWS alimentés par de l'énergie verte. AWS collaborera également avec RelevanC, la filiale du Groupe spécialisée dans les solutions de marketing de données, pour développer des algorithmes permettant d'améliorer encore davantage l'expérience client.

« Le groupe Casino démontre une fois encore sa capacité à s’allier avec les meilleurs de chaque secteur pour poursuivre sa transformation digitale. Il consolide sa collaboration avec Amazon autour de trois axes essentiels : l’énergie, avec GreenYellow qui accompagne de grands acteurs pour atteindre leurs objectifs de développement durable, la digitalisation, notamment de son architecture IT, et les algorithmes développés au service de l’expérience client » a déclaré Jean-Charles NAOURI, PDG du groupe Casino.

« Nous sommes ravis de donner accès à la technologie AWS à la fois à GreenYellow et à d'autres marques du groupe Casino pour qu'elles gagnent en efficacité opérationnelle, débloquent des perspectives axées sur les données et accélèrent leur rythme d'innovation » a déclaré Julien GROUES, directeur général d'AWS France, « Le groupe Casino s'est engagé dans une stratégie de croissance, en utilisant le cloud pour aider l'entreprise à fournir un meilleur service à ses clients. AWS est enthousiaste à l'idée de faire partie de la transformation numérique du groupe Casino ».

« GreenYellow est heureux d'accompagner AWS pour atteindre ses objectifs en matière de développement durable à travers un premier CPPA offrant une production d'énergie respectueuse de l'environnement, couplée à des solutions innovantes. Cette collaboration confirme la pertinence de notre plateforme d’offres et d’expertises unique dédiée à la transition énergétique de nos clients et renforce l'accélération de la stratégie de développement de GreenYellow » a déclaré Otmane HAJJI, Président de GreenYellow.

« Nous sommes ravis de travailler avec des entreprises françaises pour fournir de l'énergie renouvelable locale pour nos opérations. Travailler avec GreenYellow pour réduire les émissions de carbone et présenter de nouvelles sources d'énergie renouvelables est une excellente occasion de soutenir les objectifs de développement durable d'Amazon » a déclaré Nat SAHLSTROM, directeur d'Amazon Energy.

A propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec près de 11 000 magasins dans le monde (France et Amérique latine). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 31,9 milliards d’euros en 2020. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d’adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain.

Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr

A propos de GreenYellow

GreenYellow, filiale énergétique du groupe Casino, est devenu en 14 ans un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l'international et un véritable allié des entreprises et des collectivités dans ce domaine. Expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d'efficacité énergétique et des services à l'énergie, GreenYellow propose à ses clients une plateforme unique et globale, pour faire de leur transition énergétique une réalité bénéfique et engagée. Opérant dans 16 pays sur 4 continents, GreenYellow enrichit constamment son offre, grâce à l'innovation, pour répondre aux besoins des acteurs privés et publics et les accompagner dans la réduction de leur empreinte écologique.

