English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ SISÄPIIRITIETO 21.12.2021 KLO 9.00

Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé sairauslomalle

Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtaja Charles Héaulméellä on diagnosoitu hoitojaksoa vaativa, erittäin hyvän hoitoennusteen omaava syöpäkasvain. Hoitojen ajaksi hän jää sairauslomalle tammikuun alussa ja hänen odotetaan palaavan töihin vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä.

Talousjohtaja Thomas Geust on nimitetty Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtajan väliaikaiseksi sijaiseksi 1.1.2022 alkaen. Thomas raportoi hallitukselle ja hoitaa toimitusjohtajan tehtäviä Charlesin sairausloman loppuun saakka.

Eric Le Lay, johtaja, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania, on nimitetty väliaikaiseksi operatiiviseksi johtajaksi (COO) 1.1.2022 alkaen. Eric raportoi tässä tehtävässä hallitukselle Charlesin sairausloman loppuun saakka. Kahden muun liiketoimintasegmentin johtajat Marco Hilty, johtaja, Flexible Packaging ja Ann O’Hara, johtaja, North America raportoivat Ericille.

Huhtamäki toivottaa Charlesille pikaista paranemista ja odottaa hänen palaavan pian jatkamaan vuoteen 2030 tähtäävän strategian toteuttamista yhdessä johtoryhmän kanssa.





Lisätietoja:

Pekka Ala-Pietilä, hallituksen puheenjohtaja, puh. 010 686 7118

HUHTAMÄKI OYJ

Hallitus

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets ‑aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet..