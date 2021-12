English French

Paris, le 21 décembre 2021, 8h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet visée par une fraude financière

Eramet a identifié une fraude financière au sein de sa gestion de trésorerie au siège du Groupe.

Eramet a immédiatement diligenté les enquêtes nécessaires, mobilisé toutes les ressources internes et externes requises pour mettre fin à ces activités frauduleuses et engagé les actions palliatives.

Eramet va porter plainte auprès des autorités pénales et a pris les mesures disciplinaires d’effet immédiat à l’encontre du personnel identifié. Le Groupe va par ailleurs prendre toutes les mesures possibles afin de réduire l’impact de cette fraude sur ses comptes.

L’impact financier de cette fraude est estimé à ce jour à 45 millions d’euros avant assurances et mise en œuvre des actions légales. Il sera comptabilisé dans le résultat opérationnel au titre de l’exercice 2021.

Le Conseil d’administration d’Eramet a été informé de la situation et suivra, avec l’assistance du comité d’audit, de manière régulière, l’avancement des enquêtes et de la mise en œuvre des mesures correctives.

En complément de tous les contrôles existants, Eramet examinera toute mesure additionnelle pour encore renforcer son dispositif de contrôle interne et prévenir de tels agissements frauduleux.

Calendrier

23.02.2022 : Publication des résultats annuels 2021 du Groupe

28.04.2022 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2022

