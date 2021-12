English Finnish

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.12.2021 KLO 11.00

Taaleri Energia varmisti 44 miljoonan euron rahoituksen tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitykselle

Taaleri Energia on koonnut 44 miljoonan euron rahoituksen kehittääkseen 20–30 teollisen kokoluokan tuulivoima- ja aurinkoenergiahanketta. Kehityshankkeet tulevat sijaitsemaan Taaleri Energian kohdemarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa, Puolassa, Kaakkois-Euroopassa, Iberian niemimaalla ja Texasissa. Nämä alku-, keski- ja loppuvaiheen kehityshankkeet luovat laadukkaita sijoitusmahdollisuuksia Taaleri Energian hallinnoimille uusiutuvan energian rahastoille.

Taaleri Energialla on kokenut kehitystiimi sekä yhtiönä pitkä ja tuloksellinen historia tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeiden kehittäjänä. Kymmenen viime vuoden aikana Taaleri Energia on kehittänyt onnistuneesti 18 projektia itse tai yhteistyössä paikallisten hankekehittäjäkumppaneiden kanssa. Taaleri SolarWind II -rahasto on esimerkiksi sijoittanut Taaleri Energian kehittämiin kolmeen tuulipuistoon Suomessa (yhteensä 342 megawattia) sekä 336 megawatin tuulipuistoon Texasissa.

Muodostettavan portfolion rahoittajia ovat Taaleri Energian lisäksi eurooppalainen infrastruktuuriin erikoistunut velkarahasto sekä kaksi suomalaista perheomisteista sijoitusyhtiötä.

”Tällä rahoituksella kiihdytämme hankekehitystämme. Meillä on iso ja kokenut tiimi sekä menestyksekäs historia hankekehityksessä kymmenen vuoden ajalta. Uskomme vahvasti siihen lisäarvoon, jota ammattimainen hankekehitys luo tuuli- ja aurinkohankkeille. Kehittämällä hankkeita itse hallitsemme kriittisiä menestystekijöitä ja pystymme turvaamaan sijoittajillemme ja rahastoillemme laadukkaampia sijoituskohteita ja korkeampaa tuottoa”, kertoo Taaleri Energian toimitusjohtaja Kai Rintala.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä, ja se koostuu yhteensä 40 ammattilaisesta. Tiimi sijoittaa parhaillaan viidettä uusiutuvan energian rahastoa, Taaleri SolarWind II -rahastoa. Taaleri Energia hallinnoi 2,8 gigawatin tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeiden portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.

Preqin on luokitellut Taaleri Energian yhdeksi johtavista infratoimialan rahastonhoitajista.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.





Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

