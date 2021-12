English Finnish

Robit Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Tommi Lehtonen

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Robit Oyj

LEI: 743700NRL9EH2FLPH480

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7692/4/4

Liiketoimen päivämäärä: 2021-12-20

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000150016

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 3000 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 3000 Keskihinta: 0 EUR

ROBIT OYJ

Arto Halonen

Lisätietoja:

Arto Halonen, talousjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

