Technologies D-BOX annonce des changements à la composition de son conseil d’administration

MONTRÉAL, 21 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), un chef de file mondial en matière de divertissement haptique et immersif, est heureuse d’annoncer la nomination, prenant effet immédiatement, de Zrinka Dekic à titre de membre de son conseil d’administration.



Mme Dekic compte près de 20 années d’expérience dans l’industrie du divertissement et des marchés financiers, notamment dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des services d’investissement bancaires, de la gestion des placements et des finances corporatives. Elle occupe actuellement le poste de chef des finances, de la stratégie et des fusions et acquisitions chez Genius Brands International (Nasdaq : GNUS), une entreprise internationale de médias de premier plan, spécialisée dans les propriétés de divertissement pour enfants et les produits de consommation destinés à la distribution média et de détail. Elle a occupé, tout au long de sa carrière, de nombreux postes de direction clés, notamment en stratégie d’entreprise, planification stratégique et développement commercial chez The Walt Disney Company, à titre de vice-présidente de la division de gestion des placements chez Goldman Sachs à New York et, en tant que vice-présidente du groupe Technology, Media & Telecom (TMT) des services bancaires d’investissement Houlihan Lokey. Mme Dekic est titulaire d'un B.A. d'Amherst College et d'un MBA en finance de la Wharton School.

« Mme Dekic se joint à notre conseil d’administration au bon moment pour D-BOX. Avec notre diversification axée sur le divertissement à domicile qui a débuté l’année dernière, nous prévoyons lancer de nouveaux produits de consommation dans les mois à venir, et son expertise de niche dans ce secteur sera très utile. Nous essaierons de tirer parti de son expérience chez Disney, où elle a occupé des postes dans les groupes de stratégie d’entreprise, de développement commercial et de planification stratégique et a participé à un certain nombre de projets et d’initiatives stratégiques de premier plan. Elle apporte également une expérience éprouvée en finances d’entreprise tout en maintenant des relations approfondies au sein de Wall Street et de l’industrie mondiale du divertissement, y compris les médias et le divertissement, les sports et les sociétés de produits de consommation à l’échelle mondiale, » a déclaré Denis Chamberland, président du conseil d’administration de D-BOX. « Son impressionnante feuille de route professionnelle permettra certainement à D-BOX d’optimiser son plein potentiel de croissance et nous permettra de maximiser la valeur pour nos actionnaires. Son expertise de niche dans le domaine du divertissement grand public sera très utile et complètera les compétences des autres membres du conseil d’administration. »

L’annonce d’aujourd’hui coïncide avec la démission d’Ève Laurier en tant qu’administratrice de la Société. D-BOX tient à la remercier pour sa précieuse contribution au conseil d’administration et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions chez Bombardier au poste de vice-présidente, Communications, marketing et affaires publiques chez Bombardier.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, l’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Visitez le site D-BOX.com.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Stéphane Vidal David Montpetit Vice-président, Marketing et communications Chef des finances 514 826-1903 450 999-3216 svidal@d-box.com dmontpetit@d-box.com