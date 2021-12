SpareBank 1 SMN: Spareprogram for ansatte – påmelding avsluttet

English Norwegian

Det vises til børsmeldinger datert 15. og 16. desember 2021 vedrørende spareprogrammet for ansatte i konsernet. Påmeldingsperioden er nå avsluttet.

Totalt 1.062 av konsernets ansatte har meldt seg inn i spareprogrammet for 2022 for et samlet sparebeløp på 21.984.000 kroner for perioden fra og med januar til og med desember 2022. Dette innebærer at 66 % av konsernets ansatte deltar i spareprogrammet.

Se børsmeldinger datert 15. og 16. desember 2021 for informasjon om påmeldinger fra bankens primærinnsidere.

Trondheim, 21. desember 2021

