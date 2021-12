Atos - Monthly information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital

English French





Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Monthly information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital

Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Article L. 233-8 II of the French Commercial code and article 223-16 of the AMF General Regulation





Dénomination sociale de l’émetteur : Atos SE

Name and address of the Company : River Ouest

80 Quai Voltaire

95870 Bezons

(code ISIN FR 0000051732)

Date d’arrêté des informations







Declaration date Nombre total d’actions composant le capital







Total number of shares Nombre total de droits de vote







Total number of voting rights







30/11/2021







110 730 332



Nombre de droits de vote théoriques : 110 730 332







Number of theoretical voting rights : 110 730 332



Nombre de droits de vote exerçables* : 110 667 706







Number of effective voting rights** : 110 667 706





* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés aux actions) – actions privées du droit de vote

** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (or total number of voting rights attached to shares) – shares without voting rights

ATOS SE

Siège social :

River Ouest – 80 quai Voltaire

95870 Bezons

Société Européenne au capital de 110 730 332€ - 323 623 603 RCS Pontoise

