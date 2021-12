English French

Crypto Blockchain Industries (CBI) :

Une première offre limitée de NFTs pour le monde virtuel Atari au sein d’Alphaverse, le métaverse de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR00140062P9, ALCBI) annonce le lancement d’une offre limitée de NFTs constituée de propriétés dans le monde virtuel d'Atari rattaché au hub central d’AlphaVerse, le metaverse de CBI.

AlphaVerse met à disposition un total de 40 appartements virtuels de l’Alphaverse d’Atari sous forme de NFT, ils seront situés au sein de l'AlphaVerse principal dans le quartier virtuel Atari. Ces NFTs seront disponibles à la vente via Opensea.io et Venly, avec 20 NFTs sur Opensea disponibles uniquement contre des token Atari, et 20 sur Venly disponibles contre des WETH.

Ces premières ventes se feront par le biais d'un processus d'enchères se terminant le 23 décembre 2021. D'autres NFT de marque Atari Alphaverse seront mis en vente début 2022, sur la Smart Chain de Binance.

AlphaVerse, le produit principal du Metaverse de CBI, devrait être lancé à l'été 2022 et comprendra divers univers axés sur la musique, les artistes et les marques, y compris un quartier virtuel AlphaVerse dédiée à la marque Atari.

Fondé par Frédéric Chesnais, précédemment président-directeur général et principal actionnaire de la société de jeux phare Atari, AlphaVerse intégrera des NFT et des produits technologiques basés sur la blockchain sous diverses formes de divertissement. AlphaVerse est construit pour être un hub centralisé d'univers Metaverse (ou quartiers virtuels), où les consommateurs peuvent acheter des parcelles de terrain, des bâtiments, des maisons et d'autres éléments virtuels présentés comme des NFT, qui assurent des transactions sécurisées et une propriété numérique sûre.

Pour plus d'informations sur AlphaVerse, consulter www.cbicorp.io ou www.alphaverse.com et Telegram, Twitter, Facebook, and Instagram.

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-devises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeux vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (metaverse) dénommé AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. CBI est admise à la cotation sur le compartiment EI (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris depuis le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io.

Les produits CBI sont créés et proposés par Crypto Blockchain Industries, SA, un licencié indépendant d'Atari Interactive, Inc. Les produits CBI n'ont pas été autorisés ou sponsorisés par Atari, SA ou ses affiliés.

À propos d'ATARI

2021 Atari VCS, LLC. © 2021 Atari Interactive, Inc. Le mot et le logo Atari sont des marques commerciales d'Atari Interactive, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

Gregory Bosson

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

