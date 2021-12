English Dutch French



Genk Green Logistics conclut deux contrats built-to-suit pour un total de plus de 40.000 m² d’entrepôts



Avec ces deux contrats, un locataire actuel qui se

développe et un nouveau locataire, Genk Green

Logistics franchit le cap des 30 % de superficie louée,

et ce dans l’année qui suit la livraison du tout premier

bâtiment du projet logistique durable et multimodal

au Logistics Valley Flanders.

Pièce jointe