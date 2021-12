McPhy sélectionné pour équiper une plateforme d'électrolyse de 100 MW au Portugal

French English

Le projet GreenH2Atlantic : une plateforme flexible de production d'hydrogène vert d’une capacité de 100 MW, qui sera installée à Sines, au Portugal, pour alimenter de multiples usages

Un consortium composé de 13 entreprises européennes couvrant toute la chaîne de valeur et de partenaires issus du secteur de la recherche, auquel McPhy apportera la brique technologique de l’électrolyse

Un projet pilote qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80 kt d’équivalent CO 2 par an

La Motte-Fanjas, le 21 décembre 2021 - 18h00 CET – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce avoir été sélectionné comme fournisseur privilégié pour équiper, à Sines au Portugal, le projet GreenH2Atlantic d’une plateforme d'électrolyse de 100 MW. Les conditions générales ont été négociées et l'accord de fourniture devrait être finalisé au cours du premier semestre 2022. Le projet vise à démontrer la viabilité de l'hydrogène vert à une échelle de production et d'application technologique sans précédent.

Contribution du projet GreenH2Atlantic à la production d’hydrogène renouvelable à Sines

Sous le nom de GreenH2Atlantic, le projet de production d'hydrogène renouvelable localisé à Sines sera développé par un consortium composé de 13 entités, regroupant des entreprises telles que EDP, Galp, ENGIE, Bondalti, Martifer, Vestas Wind Systems A/S, McPhy et Efacec, des partenaires universitaires et issus du secteur de la recherche tels que l’ISQ, l’INESC-TEC, le DLR et le CEA, ainsi qu’un cluster public-privé, Axelera.

GreenH2Atlantic était l'un des trois projets sélectionnés dans le cadre de l'appel d’offre Horizon 2020 - Green Deal visant à démontrer la viabilité de la production d'hydrogène vert à une échelle sans précédent. La subvention de 30 millions d'euros contribuera à financer la construction de la plateforme de production d'hydrogène, localisée sur le site de la centrale thermoélectrique de Sines. La construction devrait débuter en 2023 et l’exploitation devrait démarrer en 2025, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités.

Une plateforme d’électrolyse de 100 MW conçue et fabriquée par McPhy

McPhy a été sélectionné comme partenaire privilégié (“preferred partner”), avec sa technologie d'électrolyse innovante « Augmented McLyzer » qui permettra de convertir l'électricité verte par électrolyse en plus de 41 tonnes d'hydrogène propre par an. Cet électrolyseur de 100 MW sera composé de modules de 8 MW innovants, évolutifs et à cycle rapide conçus, fabriqués et intégrés par McPhy. La plateforme d'électrolyse doit fournir de l'hydrogène vert pour des usages industriels (raffinerie) et énergétiques (injection dans le réseau de gaz), renforçant ainsi le lien entre les énergies renouvelables et les applications industrielles, de mobilité et d'énergie.

L'hydrogène vert est appelé à devenir l'un des piliers de la croissance économique, car celui-ci constitue un vecteur énergétique décisif dans le processus de décarbonation des principaux secteurs de l'économie. Ce projet permettra la reconversion industrielle d'une ancienne centrale thermoélectrique en un pôle innovant de production d'hydrogène renouvelable, en ligne avec les stratégies européennes de décarbonation et de transition énergétique.

Avec la création d'une « vallée de l'hydrogène » centrée sur Sines, GreenH2Atlantic contribuera de manière significative aux objectifs de durabilité de la région et du Portugal et apportera une contribution importante à la feuille de route énergétique européenne.

Note : Le projet GreenH2Atlantic a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne sous la convention de subvention nº 101036908.

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

