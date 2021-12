English Finnish

Tulosvaroitus: NoHo Partners laskee vuoden 2021 tulosohjeistustaan



NoHo Partners Oyj laskee 9.11.2021 julkaisemaansa tulosohjeistustaan vuodelle 2021 seurauksena tiukoista ravintoloiden aukiolorajoituksista, paikallisista kokoontumisrajoituksista sekä Suomen hallituksen päätöksestä poistaa koronapassi käytöstä, minkä johdosta yhtiö joutuu sulkemaan lähes kaikki Suomen ravintolansa ja lomauttamaan lähes koko henkilöstönsä.



Yhtiön uuden näkymän mukaan vuoden 2021 liiketoiminnan operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä yli 8 miljoonaa euroa positiivinen (aiempi näkymä: yli 10 miljoonaa euroa positiivinen) ja koko tilikaudella 2021 yli 10 miljoonaa euroa positiivinen (aiempi näkymä: noin 12 miljoonaa euroa positiivinen).



Liikevaihdon arvioidaan jäävän vuoden 2021 viimeisellä kvartaalilla alle 70 miljoonaan euroon (aiempi näkymä: noin 70 miljoonaa euroa) ja koko tilikaudella 2021 noin 185 miljoonaan euroon (aiempi näkymä: noin 190 miljoonaa euroa).



Uusi tulosohjeistus vuodelle 2021:



NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä alle 70 miljoonan euron liikevaihdon ja koko tilikaudella 2021 noin 185 miljoonan euron liikevaihdon.



Konsernin liiketoiminnan operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä yli 8 miljoonaa euroa positiivinen ja koko tilikaudella 2021 yli 10 miljoonaa euroa positiivinen.



NoHo Partners päivittää vuoden 2022 ohjeistuksen vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.



Aikaisempi tulosohjeistus, julkaistu 9.11.2021:



NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä noin 70 miljoonan euron liikevaihdon ja koko tilikaudella 2021 noin 190 miljoonan euron liikevaihdon.



Konsernin liiketoiminnan operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä yli 10 miljoonaa euroa positiivinen ja koko tilikaudella 2021 noin 12 miljoonaa euroa positiivinen.



