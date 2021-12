Crédit Agricole Consumer Finance is pursuing its ambition in the mobility market and acquires a stake in the leading French car distributor in Europe

English French

Crédit Agricole Consumer Finance poursuit son ambition

sur le marché de la mobilité et entre au capital du premier distributeur automobile français en Europe

Crédit Agricole Consumer Finance a affirmé son ambition stratégique de développer le financement automobile et d’encourager les nouvelles mobilités, conformément au projet du Groupe Crédit Agricole. Dans ce cadre, il investit 100 millions € au capital de Cosmobilis, holding de ByMyCAR, premier groupe français de distribution automobile en Europe, qui se développe dans les nouvelles mobilités. En parallèle, les deux partenaires entrent en négociations exclusives pour créer une co-entreprise paneuropéenne pour les activités de financement automobile.

Des priorités partagées

L’activité du groupe Cosmobilis s’organise autour de quatre piliers :

la distribution automobile via un réseau de concessions de marques sous enseigne BYmyCAR,

la distribution automobile digitale au travers des plateformes Elite Auto et Proxauto,

En Voiture Simone, première auto-école agréée en ligne,

GOA, nouvelle marque qui proposera des services de mobilité automobile dont les services VTC de la société Marcel.

Son plan de développement stratégique répond aux nouveaux enjeux de la mobilité et prévoit des opérations de croissance externe en France et en Europe, le renforcement de ses activités et le lancement de nouvelles offres (abonnements, VTC, auto-école en ligne, services informatiques dédiés à l’automobile…).

Les objectifs de Cosmobilis rencontrent les priorités de CA Consumer Finance dans le secteur de la mobilité. CA Consumer Finance entend donc accompagner le développement de Cosmobilis en souscrivant à 100% de son augmentation de capital, pour un montant de 100 millions €, avec l’appui d’IDIA Capital Investissement, filiale du Groupe Crédit Agricole. Cette opération permet à CA Consumer Finance de devenir partenaire stratégique de cet acteur majeur de la distribution automobile.

Un projet de co-entreprise pour le financement

En parallèle, CA Consumer Finance et Cosmobilis mèneront des négociations exclusives pour créer une co-entreprise qui interviendrait sur l’ensemble des activités de financement du distributeur automobile en Europe et en deviendrait à terme le partenaire financier privilégié, aux côtés des captives des constructeurs. Cette co-entreprise pourrait être portée et son activité développée par la plateforme européenne que CA Consumer Finance envisage de lancer à l’issue de la reprise à 100% de sa filiale FCA Bank1.

Le lancement opérationnel de la co-entreprise entre CA Consumer Finance et Cosmobilis devrait intervenir au premier semestre 2023.

L’impact de l’opération sur le CET1 de Crédit Agricole S.A. serait négligeable.

« Notre projet avec Cosmobilis va nous permettre de renforcer nos positions sur le marché de la mobilité et bénéficiera de l’expertise et des outils du leader européen du financement automobile que nous envisageons de créer avec la reprise de 100% de FCA Bank », a déclaré Stéphane Priami, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. et Directeur général de CA Consumer Finance.



À propos de Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A., distribue (en France, principalement via sa marque commerciale Sofinco), une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats. Aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les 19 pays où il est présent, CA Consumer Finance propose à ses partenaires des solutions souples, responsables et adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs clients. L’excellence relationnelle, la responsabilité en proximité et l’engagement sociétal sont les piliers qui font de CA Consumer Finance un groupe qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses 15 millions de clients et de la société. Au 31 décembre 2020, CA Consumer Finance gérait 91 milliards € d’encours de crédit, dont 46% sur le financement automobile.

Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com

1 CA Consumer Finance entend développer en propre un acteur paneuropéen multimarque du financement automobile, de la location et de la mobilité, s’appuyant sur l’expertise de FCA Bank, repris à 100%, avec un objectif de 10 milliards d’euros d’encours en 2026. Cette opération interviendrait au premier semestre 2023.

