SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S styrker sin position indenfor logistik ved køb af LF Logistics Holdings Limited, et førende omnichannel fulfilment logistikselskab i Asien-Pacific

A.P. Møller - Mærsk A/S (Maersk) har i dag indgået aftale om køb af 100% af aktierne i LF Logistics Holdings Limited (LF Logistics) ved kontant betaling. LF Logistics er et veletableret og stærkt positioneret Asien-Pacific omnichannel fulfilment logistikselskab. Købet vil yderligere styrke Maersks positionsom et integreret containerlogistikselskab, der tilbyder end-to-end supply chainløsninger til sine kunder.

LF Logistics er et privatejet Hong Kong baseret selskab, ejet af Li & Fung (78,3%) og Temasek Holdings (21,7%). LF Logistics’ forretningsområder er primært logistikydelser til kunder i Asien-Pacific indenfor forretningsområderne In-Country Logistics (ICL) og Global Freight Management (GFM).

I forbindelse med købet af LF Logistics vil Maersk indgå i et strategisk samarbejde med Li & Fung med henblik på at udvikle logistikløsninger. Endvidere forventes Li & Fungs moderselskab at overtage og fortsætte med at udvikle den udskilte GFM forretning efter transaktionens gennemførelse.

Transaktionssummen er USD 3,6 mia. inkl. post-IFRS 16 leasingforpligtelser og reflekterer en EV/EBITDA multipele på 14,4x før synergier, baseret på den forventede EBITDA for 2021 for ICL-forretningen. Derudover er der mellem parterne aftalt en earn-out på optil USD 160 mio. baseret på fremtidige finansielle resultater.

I 2020 var omsætningen i LF Logistics omkring USD 1,3 mia. og EBITDA på omkring USD 235 mio. (justeret post-IFRS 16). Omsætningen for ICL forretningen var omkring USD 850 mio. og EBITDA på omkring USD 230 mio. (justeret post-IFRS 16). For 2021 forventes omsætningen for ICL forretningen at være omkring USD 1 mia. og EBITDA omkring USD 250 mio. (justeret post-IFRS 16).

Siden LF Logisticsblev stiftet i 1999, har selskabet udvidet antallet af geografiske markeder betydeligt, og ICL-forretningen opererer i dag 223 lagerfaciliteter med en kapacitet på 2,7 mio. m2 og har omkring 10.000 medarbejdere fordelt på 14 lande i Asien-Pacific. ICL-forretningen er supply chain-partner for mange multinationale brands indenfor områder som mode & livsstil, detailhandel og andre forbrugsvarer i Asien-Pacific markederne.

Købet vil styrke Maersks logistikydelser til kunderne indenfor ”Fulfilled by Maersk”, idet der med tilføjelsen af LF Logistics’ position indenfor omnichannel fulfilment-løsninger, e-commerce og indlandstransport i Asien-Pacific markedet, skabes en betydelig værdiforøgelse for kunder, der går efter det hurtigvoksende asiatiske forbrugermarked. Derudover bidrager LF Logistics også med en unik teknologi-platform.

Kombinationen af Maersks og LF Logistics’ aktiviteter vil medføre betydelige forretningsmæssige synergier, som skabes via krydssalg af LF Logistics’ fulfilment produkter til Maersks kunder, og krydssalg af Maersks logistikydelser indenfor ”managed and transported by Maersk” til LF Logistics kunder. Derudover vil der være nogle omkostningssynergier, når forretningerne sammenlægges. Via organisk vækst samt synergierne forventes ICL-forretningen at mere end fordoble både omsætning og EBITDA ved udgangen af 2026. Transaktions- og engangsomkostninger er opgjort til samlet omkring USD 80 mio., som vil indgå i regnskabsårene 2022/23.

Købet er betinget af myndighedsgodkendelser og forventes at være gennemført i 2022. Indtil da vil Maersk og LF Logistics forblive uafhængige selskaber.

Investorer og analytikere inviteres til et telefonmøde i dag kl. 9.00, hvor Søren Skou (Group CEO), Patrick Jany (Gorup CFO og Vincent Clerc (CEO for Ocean & Logistics) vil præsentere handlen og de strategiske overvejelser. En præsentation vil være tilgængelig på Maersk Investor website (investors.maersk.com) umiddelbart før telefonmødet.

København, den 22. december 2021

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. 3363 3106

Head of External Relations, Signe Wagner, tlf. 3363 1901

