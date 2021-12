French English

Cnova NV – Evolution au sein du Conseil d’Administration

AMSTERDAM – 22 décembre 2021, 7h45 CET Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV; ISIN : NL0010949392) (“Cnova”) annonce ce jour la nomination en date du 21 décembre 2021 de Monsieur Steven Geers comme administrateur exécutif de Cnova suite à la démission de Monsieur Arnaud Strasser de son poste d’administrateur non-exécutif à la même date. M. Geers a été nommé pour une durée qui s’achèvera lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires. Il continuera d’occuper sa position de Directeur Juridique de la société. Suite à ces changements, le Conseil d’Administration de Cnova comprendra 2 administrateurs exécutifs et 7 administrateurs non-exécutifs.

Citoyen néerlandais, Steven Geers a été nommé Directeur Juridique de la société en mars 2016 après avoir rejoint Cnova en mars 2015. M. Geers était auparavant juriste senior chez General Electric (GE) et a exercé au sein de cabinets internationaux à Amsterdam et à La Haye (Pays-Bas), ainsi qu’à New-York (Etats-Unis).

M. Jean-Yves Haagen, Président du Conseil d’Administration de Cnova, remplacera M. Strasser au sein du Comité des Nominations et des Rémunérations de Cnova.

Emmanuel Grenier, PDG de Cnova, a commenté :

« M. Strasser fait partie de notre Conseil d’Administration depuis la constitution de Cnova en 2014. La richesse de son expérience et ses conseils ont été très précieux pour la société et le Conseil d’Administration. Nous remercions M. Strasser pour l’ensemble de sa contribution au service de la société. »

M. Jean-Yves Haagen, Président du Conseil d’Administration de la société, a conclu ainsi : « Je suis très heureux d’accueillir Steven Geers au sein du Conseil d’Administration et suis convaincu que son expérience juridique sera très utile pour éclairer le processus de prise de décision au sein du Conseil d’Administration. »

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., leader Français du e-commerce, offre à ses 9,8 millions de clients actifs des produits qu'ils peuvent acheter sur son site marchand à la pointe de l’innovation : Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage, de divertissement et d’énergie. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les Communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce Communiqué de Presse.

Le présent Communiqué de Presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce Communiqué de Presse est émis uniquement à des fins d'information.

Cnova Relations Investisseurs :

investor@cnovagroup.com Contact Médias :

directiondelacommunication@cdiscount.com

Tel: +33 6 18 33 17 86

Pièce jointe