前沿生物与AFFiRiS宣布就靶向PCSK9的高胆固醇血症治疗药物AFFITOPE®AT04达成大中华区许可协议

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前沿生物获得在大中华区开发与商业化AFFITOPE ® AT04的独家权利

合作旨在加快AFFITOPE®AT04主动免疫疗法作为同类首创新药的全球开发进程，推动其在大中华区的临床开发和生产落地

中国南京和奥地利维也纳, Dec. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 前沿生物药业（南京）股份有限公司（上海证券交易所股票代码：688221），一家处于商业化阶段的创新型全球生物医药公司，与AFFiRiS AG，一家致力于开发创新型、具有疾病修正潜力的特异性主动免疫疗法（SAITs）的临床阶段生物制药公司，今日宣布就开发及商业化高胆固醇血症治疗药物AFFITOPE®AT04达成大中华区（包括中国内地、香港、澳门和台湾地区）独家合作与许可协议。AFFITOPE®AT04是同类首创的靶向PCSK9的主动免疫疗法，其大规模1期临床试验结果已于近期发表。德石资本担任本次交易的独家财务顾问。

根据协议条款，AFFiRiS将获得现金预付款，以及额外获得开发和注册里程碑付款，并根据AT04在大中华区的年净销售额，获得百分之十以内的分级特许权使用费。前沿生物将承担AT04在大中华区的所有开发费用，并获得在大中华区开发、制造和商业化AT04的独家权利。AFFiRiS将保留AT04在全球其他地区的所有权利。

AFFiRiS AG首席执行官Noel Barrett博士表示：“这项合作进一步验证了我们的AFFITOME®技术平台。1期临床试验已证实AT04能够大幅降低低密度脂蛋白胆固醇（LDLc）水平，我们很高兴与前沿生物合作，将AT04这样一款易于使用、价格合理的新疗法带入中国。”Noel Barrett博士补充道：“全球对高胆固醇血症疗法的需求正不断上涨，本次合作将为AT04正在进行的全球授权交易提供重要助力。”

前沿生物首席执行官王昌进博士表示：“高胆固醇血症与心血管疾病风险升高密切相关，而心血管疾病是中国乃至全球范围内的主要致死疾病。AT04作用机制新颖，在高胆固醇血症的治疗中具有独特定位。我们很高兴与AFFiRiS达成合作，共同致力于将AT04推向中国市场。

德石资本管理合伙人许东评论道：“这项交易充分体现了当今生物医药行业的全球化开发战略。在这一浪潮中，像AT04这样的尖端创新疗法能够同步在全球多个关键市场进行临床开发以及监管报批，有望突破以往各个国家循序渐进的成规。”

本次交易需经奥地利监管机构批准，预计于2022年初完成。

关于AFFITOPE® AT04：

AFFiRiS基于AFFITOME技术，通过对原始氨基酸序列进行突变修饰开发了模拟自身蛋白表位的氨基酸序列，即AFFITOPE®。AFFITOPE®与载体蛋白相偶联，并搭配佐剂来进一步增强机体免疫反应。AFFITOPE®的配方是特异性主动免疫疗法（Specific Active Immunotherapies, SAITs）的基础，通过皮下给药，刺激产生针对目标蛋白的特异性抗体。AT04是AFFiRiS用于治疗高胆固醇血症的新型免疫疗法候选药物。AT04用于高胆固醇血症患者的1期临床试验结果已发表于同行评议期刊《European Journal of Clinical Pharmacology》（Zeitlinger et al. 2021）。结果显示，AT04具有良好的安全性和耐受性，能引发针对PCSK9的特异性体液免疫应答。有效性数据进一步显示，AT04显著降低低密度脂蛋白胆固醇（LDLc），降幅最高可达39%。

关于AFFiRiS AG：

AFFiRiS是一家位于奥地利维也纳的临床阶段生物科技公司，致力于通过独有的AFFITOME®专利技术，识别并靶向在慢性疾病进展中发挥关键作用的蛋白质，从而开发出特异性主动免疫疗法来改善患者生命健康。除了AT04以外，AFFiRiS产品管线还包括用于亨廷顿病治疗的，靶向亨廷顿病的关键致病蛋白mtHTT的单克隆抗体mAB C6-17。

关于前沿生物Frontier：

前沿生物是一家创新型的生物制药公司。经过十多年的努力，前沿生物成功打造了一支具有国际化视野以及深厚的新药研发专业知识的卓越团队，构建了具有全球自主知识产权的长效多肽新药研发平台。除了推出全球首款长效HIV融合抑制剂，同时也是国家一类抗艾滋病新药Aikening®之外，前沿生物也在积极推进研发管线中的其它产品，包括正在中国和美国开展1期和2期临床试验的多个项目。

关于德石资本Lynx Financial：

德石资本是一家专注于为生命科学与医疗健康企业提供全方位金融服务的公司，业务覆盖跨境产品授权、兼并收购以及私募股权融资。凭借国际化网络和落地中国本土的优势，德石资本充分利用其在项目研究、交易架构以及投融资方面的专业知识帮助来自世界各地的新型初创企业在中国获得资金以及战略资源。

获得更多信息请联系：

AFFiRiS AG:

Noel Barrett博士，首席执行官

noel.barrett@affiris.com

前沿生物Frontier:

赵阳, 高级副总裁，商务发展与战略

richardyzhao@frontierbiotech.com

德石资本Lynx Financial:

高宽，合伙人

florag@Lynx-financial.com