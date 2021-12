Het twaalfde jaarverslag van Mohawk over Milieu, Maatschappij en Governance focust op innoveren voor een betere toekomst

Dutch French German Italian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Ga., Dec. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- In het twaalfde jaarverslag rond Milieu, Maatschappij en Governance dat Mohawk Industries vandaag online publiceerde (mohawksustainability.com) benadrukt 's werelds grootste vloerbedekkingsfabrikant zijn engagement om te innoveren voor een betere toekomst door middel van strategische initiatieven die beter zijn voor de mens, de planeet en de prestaties van het bedrijf.



“Elk jaar biedt dit verslag een kwantitatieve evaluatie van onze vooruitgang op belangrijke gebieden zoals koolstofuitstoot en ons gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en geeft het inzicht in wat ons als organisatie kenmerkt”, vertelt Jeff Lorberbaum, de voorzitter en CEO van Mohawk. “We investeren in onze werknemers, respecteren wat elk van hen uniek maakt en helpen hen voldoening te vinden in werk dat ertoe doet. We ontwikkelen innovatieve producten die de basis leggen voor gezondere, meer inspirerende ruimtes waar mensen wonen en werken. We hebben ons water- en energieverbruik sterk verminderd en verwerken meer gerecycled materiaal in onze producten, waaronder meer dan 30 miljard petflessen in de afgelopen vijf jaar.”

In 2021 ging Malisa Maynard aan de slag bij Mohawk als vicevoorzitter voor duurzaamheid. Maynard richtte zich op de ontwikkeling van een uitvoerige duurzaamheidsstrategie die voortbouwt op bestaande troeven en nieuwe uitdagingen voor groei omvat.

“Innovatie is de taal die we allemaal spreken bij Mohawk”, aldus Maynard. “Er is een enorme passie en creativiteit voor voortdurende verbetering en een verlangen om elk aspect van onze activiteiten nog beter te benaderen. Door de overeenkomsten tussen de activiteiten van Mohawk in kaart te brengen, hebben we een kader ontwikkeld dat echt definieert wat duurzaamheid in de hele onderneming betekent. Wij gaan onze ESG-doelstellingen aanpakken via transversale teams die zullen samenwerken om de doelen en initiatieven te bepalen die gericht zijn op mens en planeet.”

De vernieuwde ESG-strategie van het bedrijf kreeg ook een nieuwe focus door de introductie van de pijlers "people, planet en performance", met kerndoelen en doelstellingen voor elke categorie. Dit geeft in detail Mohawk's engagement weer om te innoveren voor een betere toekomst.

“Mohawk heeft de afgelopen tien jaar gewerkt om de uitstoot, het waterverbruik en de afvalproductie op de vuilnisbelt met 25% te verminderen”, vertelt Maynard. “We hebben een geweldige vooruitgang geboekt. We blijven ons inzetten voor onze doelen en zullen ze geregeld bijstellen, waaronder uitgebreide ESG-statistieken, naarmate we ons nieuwe bestuursproces uitvoeren.”

Het verslag bevestigt niet alleen de ESG-filosofie van Mohawk maar legt ook de nadruk op zijn uitgebreide productportefeuille. Als leider in de sector op het gebied van duurzame technologie en productcirculariteit bieden Mohawk's Amerikaanse tapijtcollecties consumenten hernieuwbare (wol), gerecyclede (polyester) en gedeeltelijk biogebaseerde (SmartStrand) vezelopties terwijl ze onovertroffen stijl en prestaties leveren. In Australië en Nieuw-Zeeland wordt het assortiment wollen tapijten van Godfrey Hirst uitgebreid met Eco+-collecties die gedeeltelijk biogebaseerd zijn.

Voor commerciële vloerbedekking biedt de Mohawk Group de grootste productenportefeuille zonder chemicaliën uit de Red List (rode lijst). Daarnaast lanceerde de Mohawk Group onlangs The Waterways Project, dat met opruimdagen over heel Amerika de gezondheid van rivieren wil bevorderen. Dit project omvat ook de introductie van op biofilie geïnspireerde collecties die doen denken aan rivieren en oeverlandschappen en afgestemd zijn op diverse commerciële omgevingen.

Mohawk is 's werelds grootste producent van keramische tegels, en meer dan 450 van de vloer- en wandtegelproducten van het bedrijf bevatten gerecyclede pre- en postconsumer inhoud.

Als de grootste fabrikant van laminaatvloeren in Amerika en Europa worden de producten van Mohawk verder grotendeels gemaakt van gerecyclede houtvezels en houtspaanders uit duurzame bronnen. Bij de productie van de sterke Mohawk vloeren worden elk jaar duizenden tonnen pvc gerecupereerd dat normaal op de vuilnisbelt zou belanden. Dit materiaal wordt verwerkt tot onderlaag voor luxe vinyltegels (LVT).

De Europese plaatfabriek van het bedrijf heeft een unieke en innovatieve technologie geïntroduceerd om houtvezels uit MDF- en HDF-platen te recyclen. Het bedrijf kan dit materiaal hergebruiken voor de productie van vezelplaten van hoge kwaliteit. Dankzij dit proces krijgen houtvezels een tweede leven en stoot Mohawk uiteindelijk 380.000 ton CO 2 per jaar minder uit.

Veel van Mohawk's prestaties op het gebied van duurzaamheid ontstaan dankzij het aanhoudende en creatieve streven van het bedrijf om zijn producten en activiteiten te verbeteren. In het verslag wordt gedetailleerd beschreven hoe Mohawk biogebaseerde brandstof gebruikt, investeringen doet in zonne- en windenergie, het waterverbruik vermindert en afvalmateriaal recupereert en hergebruikt voor de productie van hoogwaardige producten over de hele wereld.

In 2021 gingen drie van de Mohawk Group businessunits nieuwe klimaatgerelateerde engagementen aan. Mohawk Group ondertekende The Climate Pledge en engageert zich om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn. De Unilin Group heeft zich ertoe verbonden doelstellingen vast te stellen die in overeenstemming zijn met het Science Based Targets-initiatief. Godfrey Hirst heeft het Climate Active-certificaat verkregen dankzij zijn engagement voor koolstofreductie. Deze maatregelen maken deel uit van de algemene doelstelling van het bedrijf om de scope 1- en scope 2-emissies te verminderen, de scope 3-emissies bekend te maken en wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te ontwikkelen tegen 2024.

“Ons digitale ESG-verslag biedt een uitgebreid overzicht van het werk van Mohawk wereldwijd. We nodigen iedereen uit om de informatie online te bekijken en feedback te geven”, zegt Maynard. “We zijn trots op het traject dat we tot nu toe hebben afgelegd, maar we blijven luisteren, leren, groeien, nieuwe ideeën uitproberen voor nog betere resultaten. We pakken ambitieuze doelstellingen op en zetten ons in voor het belangrijke werk dat nodig is om ze te bereiken.”

Het jaarverslag van Mohawk over Milieu, Maatschappij en Governance is enkel online beschikbaar op mohawksustainability.com .

Over Mohawk

Mohawk Industries is een toonaangevende fabrikant van vloerbedekkingen die producten creëert om residentiële en commerciële ruimtes over de hele wereld te verfraaien. Mohawk's verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat, hout, steen en vinylvloeren. Onze toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën opgeleverd waarmee onze merken zich op de markt onderscheiden en die voldoen aan alle eisen op het gebied van renovatie en nieuwe aanleg. Onze merken behoren tot de meest erkende in de sector en omvatten Mohawk, American Olean, Daltile, Durkan, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Pergo, Quick-Step en Unilin. De afgelopen 20 jaar heeft Mohawk zijn activiteiten getransformeerd van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerbedekkingsbedrijf met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

