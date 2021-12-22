Mohawk Industries的第十二份年度环境、社会和治理报告专注于通过创新打造更美好的明天

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佐治亚州卡尔霍恩, Dec. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大的地材制造商Mohawk Industries今天在线（mohawksufilys.com)发布第12份《环境、社会和治理年度报告》，强调其承诺通过更有利于人类、地球和企业绩效的战略计划进行创新，以打造更美好的明天。



Mohawk董事长兼首席执行官Jeff Lorberbaum表示：“每年，此报告都对我们在碳排放和自然资源利用等重要领域的进展进行量化评估，并对我们作为一家组织的特质提供洞见。我们对员工做出投入，尊重他们每个人的独特之处，帮助他们通过有意义的工作获得成就感。我们打造创新产品，为人们获得更健康、更美好的生活和工作空间奠定基础。我们大大减少了水和能源的消耗，并在我们的产品中加入了更多可回收成分，包括过去五年里回收利用了300多亿个塑料瓶。”

2021年，Malisa Maynard加入Mohawk，担任可持续发展副总裁。Maynard致力于制定全面的可持续发展战略，基于现有优势构建并着眼于新的增长挑战。

Maynard表示：“创新是Mohawk内部的共识。关于持续改进，我们有极大的热情和创造力，并渴望更好地执行我们业务的每一个方面。通过确定Mohawk各业务线的共性，我们建立了一个框架，真正定义了可持续发展在整个企业中的含义。我们正在通过跨职能团队来实现我们的ESG目标，这些团队将展开协作，确定以人为本、以地球为本的目标和计划。”

公司修订后的ESG战略还通过引入人员、地球和绩效支柱重新明确了重点。各项支柱都针对各个品类设定了关键目标和指标，具体展现Mohawk打造更美好明天的创新承诺。

Maynard表示：“Mohawk在过去十年里致力于将排放、用水和垃圾填埋强度减少25%。这已经取得了重大进展。我们将继续努力实现我们的目标，并在执行新的治理流程时进行相关修订，包括扩展ESG指标。”

除了肯定Mohawk的ESG理念外，该报告还突出展现了Mohawk在可持续技术和产品循环方面引领行业的全面产品组合。在美国，Mohawk地毯系列为消费者提供可再生（羊毛）、回收（聚酯）和部分生物基（SmartStrand）纤维选项，同时提供首屈一指的美观性和性能。在澳大利亚和新西兰，Godfrey Hirst的传统羊毛地毯产品因增加了Eco+部分生物基系列而更臻完善。

在商用地材方面，Mohawk Group提供业内最广泛的不含红名单物质的产品组合，并于最近启动了水道项目（Waterways Project），通过美国各地的清洁日活动促进河流环境健康。该项目还引入了体现河流和河岸景观风格、专门针对多种商业环境打造的亲自然产品系列。

Mohawk是全球最大的瓷砖生产商，有超过450种地板和墙壁瓷砖产品包含消费前和消费后回收的成分。

同时，作为美国和欧洲最大的层压板地材制造商，Mohawk的产品主要采用从可持续来源回收的木材纤维和木屑制成。Mohawk的弹性地材制造每年都回收数千吨运往垃圾填埋厂的PVC材料，并将这些材料转化为豪华乙烯基板（LVT）地材衬料。

公司的欧洲面板业务推出了一项独特的创新技术，可从MDF和HDF板回收木材纤维，让公司能够重新使用这种材料来生产高质量的纤维板。这一过程将每年使38万吨CO 2 存储于获得二次生命的木材纤维中。

Mohawk在可持续发展方面的成就来自于公司提高其产品和运营可持续性的持续不断并富有创造力的旅程。报告详细介绍了Mohawk利用生物基燃料、投资于太阳能和风能、减少用水并回收和再利用废物材料以生产全球优质产品的举措。

2021年，Mohawk的业务部门中有三个做出了新的气候相关承诺。Mohawk Group签署了《气候宣言》（The Climate Pledge），承诺到2040年实现净零碳。Unilin Group承诺设定与“科学碳目标”倡议一致的目标。Godfrey Hirst通过承诺减碳获得气候积极方案（Climate Active）认证。所有这些都是到2024年减少范围1和范围2排放、披露范围3排放并制定科学目标的公司总体目标的组成部分。

Maynard表示：“我们的数字ESG报告全面介绍了Mohawk在全球开展的工作，我们诚挚邀请大家在线查看这些信息并向我们提供反馈。我们为到目前为止的旅程感到自豪，但我们仍在倾听、学习、成长、测试新想法并努力争取更佳成果。我们勇于制定雄心勃勃的目标，并致力于实现这些目标所需的重要工作。”

Mohawk的《环境、社会和治理报告》仅通过以下网站在线提供： mohawksustainability.com 。

关于Mohawk

Mohawk Industries是全球领先的地材制造商，致力于创造可提升全球住宅和商业空间的优质产品。Mohawk的垂直整合生产和分销流程在生产地毯、块毯、瓷砖、复合地板、木质地板、石材地板和塑胶地板方面提供了竞争优势。依托业内领先的创新方式，我们的产品和技术令公司品牌在市场上脱颖而出，满足各种改造和新建工程的需求。我们公司旗下品牌在业内受到最广泛的认可，包括 Mohawk、American Olean、Daltile、Durkan、Feltex、Godfrey Hirst、IVC、Karastan、Marazzi、Pergo、Quick-Step和Unilin。过去二十年里，Mohawk已从一家美国地毯生产商成功转型为全球最大的地材公司，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、马来西亚、墨西哥、新西兰、俄罗斯和美国等地。

联系人：

ROBERT WEBB，企业传播

robert_webb@mohawkind.com