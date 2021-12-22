Mohawk Industrial 的第十二屆年度環境、社會與管治報告專注創新共創美好明天

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喬治亞州卡爾霍恩, Dec. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天在網上發佈的第十二屆年度環境、社會與管治報告（網站：mohawksustainability.com），全球最大的地板製造商 Mohawk Industrial 強調公司致力透過更有利於人們、地球和業務表現的策略措施，承諾創新共創美好明天。

Mohawk 主席兼行政總裁 Jeff Lorberbaum 表示：「每年，這份報告每年都會對我們在碳排放和自然資源使用等重要領域的進展進行定量評估，同時也提供了我們作為一個組織定義的見解。「我們投資在自己公司的員工，尊重每位員工人的獨特之處，並幫助他們透過重要的工作找到成就感。我們打造創新的產品，為人們在生活和工作上擁有更健康、更鼓舞人心的空間奠定基礎。我們大大減少了水和能源的消耗，並在我們的產品中加入了更多的可回收成份，包括過去五年內超過 300 億個的塑膠瓶。」

2021 年，Malisa Maynard 加入 Mohawk 擔任可持續發展副總裁。Maynard 專注於開發全面的可持續發展策略，以建立在現有優勢的基礎上，並接受增長上的新挑戰。

Maynard 說：「創新 Innovation 是 Mohawk 的共通語言。這裡有巨大的熱情和創造力圍繞著且持續改進，並希望更好地在我們業務的各個方面中實踐。透過確定 Mohawk 業務之間的共通點，我們建立了一個真正定義整個企業可持續發展的框架。我們正在透過跨功能團隊來實現我們的環境、社會及管治（ESG）目標，團隊們將共同定義以人與地球為本的目標及措施。」

公司更新後的 ESG 策略還透過引入人員、地球和業績支柱而獲得了新的焦點，每個類別的關鍵目標和意向代表了 Mohawk 創新共創美好明天的承諾背後之細節。

Maynard 表示：「 Mohawk 在過去十年中一直致力將排放量、水和廢物堆填減少 25 %。並且取得很大的進展。我們將繼續為自己的目標而努力工作，並隨著我們實踐新的管治流程中將目標刷新，包括擴展的 ESG 指標。」

除了肯定 Mohawk 的 ESG 理念外，該報告還重點介紹 Mohawk 的全面產品組合，領導該行業的可持續技術和產品循環。Mohawk 地毯系列在美國為消費者提供可再生 (羊毛)、可循環 (聚酯) 和部分建基於生物 (SmartStrand) 纖維的選擇，同時提供無與倫比的風格及性能表現。在澳洲與新西蘭，Godfrey Hirst 的傳統羊毛地毯產品由其 Eco+ 部分生物系列完成。

在商業地板方面，Mohawk Group 提供業界最大的無紅色清單產品組合，並最近推出了項目《The Waterways Project》，該項目透過美國各地的清潔日來促進河流健康。該項目還包括引入顧及河流和河岸景觀並為多種商業環境量身定制的親生物系列。

Mohawk 是全球最大的瓷磚生產商，公司的 450 多種地磚和牆磚產品包含消費前和消費後回收成分成。

同樣地，作為美國和歐洲最大的層壓板地板製造商， Mohawk 的產品主要由可持續來源回收循環的木材纖維和木屑製成。每年，Mohawk 的彈性地板製造商都會回收數千噸將運往垃圾堆填區的 PVC 材料，並將這些材料轉化為豪華乙烯基瓷磚 (LVT) 地板的裡襯。

公司的歐洲板材業務推出了一種獨特和創新的技術，用於從 MDF 和 HDF 板中回收木材纖維，讓公司能夠重新利用該材料以生產優質纖維板。這個過程最終將使每年 380,000 噸的 二氧化 ，儲存在獲得第二次生命的木材纖維中。

Mohawk 在可持續發展方面的許多成就都來自公司不斷創新的旅程，以改善其產品和營運的可持續發展。報告詳細介紹了 Mohawk 如何利用生物為本的燃料，投資在太陽能和風力發電上，減少了用水量，並回收和廢物再用地在世界各地生產優質產品。

2021 年， Mohawk 的三個業務部門作出了與氣候相關的新承諾。Mohawk Group 於 2040 年簽署《氣候承諾》，承諾將在 2040 年實現淨零碳。Unilin Group 承諾設定符合以科學為本的指標措施作為目標。Godfrey Hirst 致力於減少碳排放，獲得「Climate Active」認證。所有這些都是公司減少範圍 1 和範圍 2 排放的整體目標的一部分，並公佈範圍 3 的排放量，以及在 2024 年前制定基於科學的目標。

Maynard 說：「我們的數碼 ESG 報告提供了 Mohawk 在世界各地工作廣闊的視野，我們邀請每個人在網上查看這些資訊，並提供回饋。」 我們對至今的旅程感到自豪，但我們仍在聆聽、學習、成長、測試新的想法和努力獲得更大的成果。我們懷著雄心勃勃的目標，並致力於實現這些目標所需的重要工作。」

Mohawk 的環境、社會及管治報告可於此網站 mohawksustainability.com 上瀏覽到。

關於 Mohawk

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造公司，致力創造可提升全球住宅和商業空間的產品。Mohawk 垂直整合的製造和分銷流程在地毯、小毛毯、瓷磚、層壓板、木材、石材和乙烯基地板的生產方面擁有競爭優勢。我們行業領先的創新產品及技術使我們的品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改造及新建工程要求。我們是在行內最受認可的品牌，並包括 Mohawk、American Olean、Daltile、Durkan、Feltex、Godfrey Hirst、IVC、Karastan、Marazzi、Pergo、Quick-Step 和 Unilin。在過去的二十年中，Mohawk 已經將其業務從一家美國地毯製造商轉變為世界上最大的地板公司，在澳洲、巴西、加拿大、歐洲、印度、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、俄羅斯及美國開展業務。

聯絡方式：

企業傳訊 ROBERT WEBB

電郵：robert_webb@mohawkind.com