English Finnish

Lehdistötiedote: Valmistavan Teollisuuden Yritys Valitsi SSH:n PrivX® OT Edition -ratkaisun

Helsinki, Suomi

Valmistavan teollisuuden yritys on valinnut PrivXin PAM (Privileged Access Management) pääsynhallintaratkaisun turvaamaan tuotantoympäristöjensä ja pilven välisiä yhteyksiä. Asiakas on uusi voitto SSH:lle.

"Jälleen hieno voitto SSH:n PrivX OT Edition -ratkaisulle kilpaillussa markkinassa. Tämä voitto korostaa entisestään SSH PrivX OT Editionin vahvuutta pääsyn turvaamisessa liiketoimintakriittisiin ja herkkiin tuotantoympäristöihin”, sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo.

Tilauspohjainen sopimus mahdollistaa ensimmäisessä vaiheessa turvallisen ja hallitun pääsyn laajalle käyttäjäkunnalle. SSH toimittaa myös asiantuntijapalveluita, joilla varmistetaan, että PrivX täyttää edistyksellisen asiakkaan vaatimukset. Kaupan arvo ensimmäisellä kolmen vuoden ajanjaksolla, mukaan lukien lisenssitilaus ja asiantuntijapalvelut, on noin 1 miljoonaa euroa. Sopimuksen arvo voi nousta käytän laajetessa.

PrivX on ketterä, nopeasti käyttöönotettava ja helppokäyttöinen ratkaisu, jolla hallinnoidaan pääkäyttäjätason valtuuksia kohteisiin, jotka sijaitsevat asiakkaan omissa konesaleissa sekä hybridi- ja pilviympäristöissä. PrivXin avulla asiakkaat voivat joustavasti myöntää, valvoa ja hallinnoida pääsyoikeuksia kriittiseen dataan käyttäjäroolien ja oikeinmitoitettujen valtuuksien perusteella (RBAC).

Yritykset ympäri maailman käyttävät PrivXiä monipuolisesti eri tarpeisiin. Sen avulla turvataan DevOps-prosesseja, myönnetään valtuuksia tuotantopaikan ja pilviympäristöjen välille teollisuusautomaatiossa (IT/OT convergence), hallinnoidaan koodivarastojen pääsyoikeuksia ja suojataan ulkoistettujen IT-asiantuntijoiden pääsy sovelluksiin sekä turvataan sovellusten välisiä automatisoituja prosesseja.

Lisätietoja PrivX® OT Edition ratkaisusta osoitteessa: PrivX OT Edition





Lisätietoja :

Kristian Nieminen

SSH Communications Security Oyj

+358 50 3777970

kristian.nieminen@ssh.com









SSH Lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta.

Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com

###