Offrez le plus beau cadeau en ce temps des Fêtes — la sécurité d’un conducteur sobre

OAKVILLE, Ontario, 22 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada implore tous les Canadiens et Canadiennes à se protéger les uns les autres contre la conduite avec les capacités affaiblies en s’assurant de toujours prévoir des transports sobres.



« En cette belle saison des Fêtes, nous demandons à tous de ne pas oublier de prévoir des modes de transport sobres et sécuritaires pour revenir de leurs célébrations, a exhorté Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Si vous pensez boire de l’alcool ou consommer du cannabis ou d’autres drogues lors de vos célébrations des Fêtes et du Nouvel An, de grâce, laissez le volant à un conducteur sobre. Personne ne mérite que ses Fêtes tournent à la tragédie parce que quelqu’un a décidé de prendre le volant avec les capacités affaiblies. »

Mme Hancock et sa famille feront encore une fois face à un Noël sans son frère D.J. qui a été tué en 2014 par un chauffard aux capacités affaiblies. « Nous célébrons les Fêtes et nous aimons passer ces beaux moments ensemble, mais l’absence de D.J. se fait profondément ressentir, il nous manque tellement, a-t-elle expliqué. Mon frère n’aura plus jamais la chance de célébrer les Fêtes avec sa famille parce que quelqu’un a choisi de conduire avec les capacités affaiblies. »

« En prenant les quelques petites minutes qu’il faut pour planifier vos déplacements, vous pourriez faire toute la différence entre la vie et la mort sur nos routes », a souligné Mme Hancock.

Bien que les rassemblements puissent encore être plus petits que d’habitude à cause de la pandémie, les risques de la conduite avec les capacités affaiblies n’en sont pas moindres. Nous pouvons tous contribuer à la sécurité routière en suivant ces quelques consignes :

Ne jamais conduire avec les capacités affaiblies.

Ne jamais se laisser reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies par l’alcool, le cannabis ou d’autres drogues.

Appeler le 911 lorsqu’on voit un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.



Quels que soient vos plans pour les Fêtes cette année, n’oubliez surtout pas de planifier un moyen sobre de rentrer à la maison — faites appel à Uber ou un taxi, désignez un conducteur sobre, prenez le transport en commun ou passez la nuit. Uber, l’application officielle de transport désigné de MADD Canada, est une belle option pour tous les Canadiens et Canadiennes souhaitant planifier des transports sobres et fiables durant les Fêtes et tout au long de l’année. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

MADD Canada mène actuellement sa campagne du temps des Fêtes ; l’Opération ruban rouge sensibilise la population à l’importance de la conduite sobre et sécuritaire. Les rubans rouges et les autocollants pour véhicules de MADD Canada sont offerts sur notre site Web (madd.ca) ainsi qu’auprès des sections, des leaders communautaires. Si vous souhaitez offrir un don pour appuyer l’Opération ruban rouge, rendez-vous sur notre site Web, composez le 1-800-665-6233 ou textez le mot « RUBAN » au 45678 (un don unique de 10 $ sera imputé à votre facture de téléphone cellulaire et payable à votre fournisseur de service).