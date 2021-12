Dollarama se joint au réseau multimédia commercial de Stingray

English French

MONTRÉAL, 22 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui l’ajout du détaillant à bas prix canadien Dollarama (TSX : DOL) à son réseau multimédia commercial.



En vertu de cette entente, Stingray produira des publicités audio numériques qu’elle intégrera de façon dynamique dans les magasins Dollarama connectés au réseau multimédia alimenté par la technologie de diffusion exclusive de Stingray. Grâce à l’ajout de Dollarama au réseau multimédia commercial de Stingray, les annonceurs pourront se faire entendre des nombreux clients de la chaîne directement au point de vente.

« La publicité audio numérique conçue pour les espaces commerciaux permet aux marques de demeurer à l’esprit de consommateurs hautement motivés à un moment clé du parcours d’achat », explique Ryan Fuss, vice-président principal des solutions médias internationales de Stingray. « Nous sommes enchantés de faire équipe avec Dollarama pour intégrer cette technologie novatrice à son réseau national de magasins, et d’ainsi développer des relations fécondes entre ses clients et les annonceurs. »



Le réseau multimédia commercial de Stingray sera déployé dans les magasins Dollarama au courant du premier trimestre de 2022.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d’articles saisonniers, en magasin et en ligne. Ses 1 397 magasins au Canada offrent à la clientèle une gamme d’articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l’entremise de son magasin en ligne, à l’adresse www.dollarama.com. Ses produits de qualité sont vendus à des prix fixes d’au plus 4,00 $.

