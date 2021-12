Läti Vabariigi Riigikohtu otsus KIA Auto AS-i ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i osas

English Estonian

Läti Vabariigi Riigikohus tegi 22. detsembril 2021 otsuse Läti Konkurentsiameti poolt 7. augustil 2014 tehtud otsuse õiguspärasuse suhtes, mis puudutab KIA Auto AS-i ajavahemikus 2004-2009 kehtinud garantiitingimusi (varasemad börsiteated 21. augustil 2014 ja 10. märtsil 2017). Riigikohus saatis kohtuasja korduvaks läbivaatamiseks administratiivsesse ringkonnakohtusse viidates seejuures, et tuleb viia läbi täielik väidetava konkurentsivastase käitumise analüüs, sealhulgas selle mõju turule, ning samuti tuleb kontrollida, kas Läti Konkurentsiameti hinnang on olnud põhjalik, täpne ja kas on tehtud nõuetekohane turuanalüüs. KIA Auto AS-il on hea meel, et Riigikohus võttis KIA Auto AS-i argumente arvesse ja saatis asja uuesti sisuliseks läbivaatamiseks tagasi administratiivsesse ringkonnakohtusse. Läti seaduste kohaselt ei saa Riigikohus teha ise uut sisulist otsust, kui ta ei nõustu vaidlustatud kohtuotsusega, vaid peab saatma kohtuasja tagasi administratiivsesse ringkonnakohtusse uueks läbivaatamiseks.

Riigikohtus edukalt vaidlustatud Läti Konkurentsiameti 7. augustil 2014 tehtud otsus väitis, et vastavalt ajavahemikul 2004 kuni 2009 kehtinud garantiitingimustele kohustusid KIA sõiduauto omanikud garantii kehtivuse säilimiseks teostama oma sõidukite korralist hooldust vaid ametlikes KIA autohoolduse teenindustes ja kasutama sõiduauto remondiks ainult KIA originaalvaruosi. Sellist olukorda käsitleti Läti konkurentsiseaduse artikli 11 rikkumisena KIA edasimüüjate ja teeninduste võrgustiku poolt. KIA Auto AS-ile määrati trahv suuruses 135 tuhat eurot, millest 95 tuhat eurot määrati solidaarselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS-ile.

KIA Auto AS ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS ei nõustunud Läti Konkurentsiameti otsusega, kuna kogu süüdistus põhines ühel ainsal garantiiremondi teostamisest keeldumise juhtumil kolmanda osapoole poolt, kes kohtus kinnitas, et KIA Auto AS ei olnud garantiiremondist keeldumise otsusega seotud ning tegu oli nende iseseisva otsusega ning garantiitööde teostamisest keeldumiseks esinesid muud objektiivsed asjaolud. Aastatel 2004-2009 kehtinud Kia garantiitingimuste kohaselt võis Kia sõiduautosid hooldada ka sõltumatutes remonditöökodades, kuid hooldustööde kvaliteedi ja sõitjate turvalisuse tagamiseks oli seatud garantii kehtivuse eeldusena tingimus, et sõltumatutes remonditöökodades teostatud hooldustööd vaadatakse volitatud esinduses tasuta üle kontrollimaks nende vastavust tootja kehtestatud standarditele. Läti Konkurentsiamet ei analüüsinud garantiitingimusi piisava põhjalikkusega ning tõlgendas neid selliselt, et sõltumatutes remonditöökodades hoolduse teostamine oli piiratud. Lisaks puudus Läti Konkurentsiametil õiguslik alus järeldada, et Tallinna Kaubamaja Grupp AS oleks saanud olla tekkinud olukorra eest vastutav KIA Auto AS-iga ühiselt või eraldi, kuna Tallinna Kaubamaja Grupp AS ei olnud seotud KIA Auto AS-i garantiitingimusi puudutavate otsustega ja on kõigest viimase valdusühing.

