Yhtiötiedote 22.12.2021 klo 15.30 (CET)

Savosolar on luovuttanut aurinkokaukolämpökeräinkentän asiakkaalle Cadaujacissa, Ranskassa

Savosolar on luovuttanut aurinkokaukolämpökentän Cadaujacissa, Ranskassa AbSOLAR SAS:lle.

Savosolarin toimitus sisälsi avaimet käteen aurinkolämpövoimalan toimituksen sisältäen aurinkokeräinkentän, asennukset putkistoineen ja ohjauskeskuksen automaatioineen.

Toimituksemme on osa kokonaisjärjestelmää, jossa aurinkolämpölaitos yhdistettiin AbSOLAR SAS:n toimittaman porakaivolämpövaraston kanssa kokonaisuudeksi, josta 67 uutta pientaloa saa jatkossa lämmityksen ja lämpimän käyttöveden. Tarvittavasta energiasta on tarkoitus tuottaa yli 95% auringolla, tehden järjestelmästä lähes hiilidioksidivapaan.

Cadaujacin projektin toimitussopimus julkistettiin tammikuussa 2021. Toimituksen arvo on noin 300 tuhatta euroa. Keräinkentän koko on n. 900 m2, ja siinä on käytetty Savo 15 SG keräimiä.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: ”Tämä projekti on hieno esimerkki kahdesta tärkeästä meidänkin liiketoimintaamme hyödyttävästä trendistä: Ensimmäinen on nopeasti lisääntyvä vaatimus hiilidioksidivapaista lämmitysratkaisuista. Toinen trendi on lämpöverkkojen rakentamisen kasvu Euroopassa. Nyt toimitettu pilottiprojekti on pienempi kuin muut viime aikojen projektimme, mutta se toimii tärkeänä suunnannäyttäjänä ja demonstraationa kompakteille lämpöverkoille, joissa lähes kaikki asumisessa tarvittava lämpö voidaan tuottaa aurinkolämmöllä yhdistämällä se lämmön kausivarastoon”.

SAVOSOLAR OYJ