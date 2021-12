Kitron ASA – Planlagt rettet emisjon

English Norwegian

(22. desember 2021) Kitron ASA (OSE: KIT) ("Kitron" eller "Selskapet") annonserer en intensjon om å gjennomføre en rettet emisjon (den "Rettede Emisjonen") ved utstedelse av opp til ca. 17,9 millioner nye aksjer (de "Nye Aksjene"). Den endelige størrelsen på den Rettede Emisjonen og antall Nye Aksjer som skal utstedes vil vedtas av Selskapets styre ("Styret") etter en bookbuilding-prosess, innenfor gjeldende fullmakt tildelt av den ordinære generalforsamlingen 21. april 2021. SpareBank 1 Markets er engasjert som tilrettelegger ("Tilrettelegger") i forbindelse med Emisjonen.



Nettoprovenyet i den Rettede Emisjonen vil bli brukt til delvis å finansiere oppkjøpet av BB Electronics A/S som annonsert av Kitron 20. desember 2021 samt generelle selskapsformål i samsvar med Kitrons kommuniserte strategier.

Den Rettede Emisjonen vil rettes mot norske og internasjonale institusjonelle investorer, i hvert enkelt tilfelle forutsatt og i henhold til gjeldende unntak fra relevante prospekt- eller registreringskrav.

Tegningskursen ("Tegningskursen") og tildelingen av Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen vil fastsettes gjennom en bookbuilding-prosess. Bookbuilding-perioden for den Rettede Emisjonen vil starte i dag klokken 16:30 og avsluttes klokken 08:00 23. desember 2021. Bookbuildingen kan, etter Selskapets og Tilretteleggers skjønn, avsluttes tidligere eller senere og kan kanselleres når som helst, og følgelig kan Selskapet avstå fra å gjennomføre den Rettede Emisjonen. Hvis bookbuildingen forkortes eller forlenges, kan eventuelle andre datoer som refereres til her endres tilsvarende. Selskapet vil annonsere det endelige antallet Nye Aksjer og den endelige Tegningskursen i den Rettede Emisjonen i en børsmelding som forventes å bli publisert før åpning av handel på Oslo Børs i morgen, 23. desember 2021. Gjennomføring av den Rettede Emisjonen er betinget av endelig godkjenning av Selskapets styre.

Minstetegning og -tildeling i den Rettede Emisjonen vil være det som tilsvarer EUR 100 000 i NOK, forutsatt at Selskapet kan, etter eget skjønn, tilby og tildele et beløp mindre enn EUR 100 000 i den utstrekning unntak fra prospektkrav etter Prospektforordningen med tilhørende forskrifter, eller tilsvarende regulering i andre jurisdiksjoner, kommer til anvendelse.

Melding om tildeling og betalingsinstrukser forventes å bli utstedt til søkerne på eller rundt 23. desember 2021 gjennom en melding utstedt av Tilrettelegger. Tildelingen vil bli bestemt etter endt bookbuilding og endelig tildeling vil skje etter Styrets eget skjønn, etter råd fra Tilrettelegger.

De Nye Aksjene som tildeles i den Rettede Emisjonen forventes å bli gjort opp ved levering mot betaling. De Nye Aksjene vil gjøres opp med eksisterende og ubeheftede aksjer i Selskapet som allerede er notert på Oslo Børs som lånes fra Varner Equities AS, VJ Invest AS og Velven Gård AS (samlet "Aksjelångiverne") av Tilrettelegger ("Aksjelånet") i henhold til en aksjelånsavtale ("Aksjelånsavtalen") inngått mellom Tilrettelegger, Selskapet og Aksjelångiverne, og oppgjør er betinget av levering til Tilrettelegger av lånte aksjer i henhold til Aksjelånsavtalen. De Nye Aksjene vil være omsettelige fra tildeling. Registreringen av aksjekapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, som er forventet å skje på eller rundt 24. desember 2021.

Styret har vurdert alternative strukturer for innhenting av ny egenkapital. Etter grundige vurderinger er det Styrets oppfatning at det vil være i Selskapets og dets aksjeeieres felles interesse å innhente egenkapital gjennom en rettet emisjon som setter til side eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer. Ved å strukturere transaksjonen som en rettet emisjon vil selskapet være i posisjon til å innhente kapital på en effektiv måte, med en lavere rabatt mot omsatt kurs og med betydelig mindre risiko sammenlignet med en fortrinnsrettsemisjon. I tillegg er den Rettede Emisjonen gjenstand for markedsføring gjennom en markedssondering og en offentlig annonsert bookbuilding-prosess. Gjennom dette vil det oppnås en markedsbasert tegningskurs.

Selskapet kan vurdere å gjennomføre et etterfølgende tilbud av Nye Aksjer (det "Etterfølgende Tilbudet") til samme pris som den endelige Tegningskursen, betinget av (i) gjennomføring av den Rettede Emisjonen, (ii) styret gis fullmakt til dette av en ekstraordinær generalforsamling og (iii) visse andre vilkår. Dersom det gjennomføres, skal størrelsen og strukturen på det Etterfølgende Tilbudet være i tråd med markedspraksis. Aksjonærer som får tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen vil ikke være kvalifisert til å delta i et Etterfølgende Tilbud. Selskapet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, ikke å gjennomføre eller kansellere det Etterfølgende Tilbudet.

Selskapets siste selskapspresentasjon er tilgjengelig på https://kitron.com/.

Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som juridisk rådgiver for Kitron i forbindelse med den Rettede Emisjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for rundt 4,0 milliarder kroner i 2020 og har rundt 1.800 ansatte. www.kitron.com.

Innsideinformasjon

Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs Markedsmisbruksforordning og er underlagt kravene til offentliggjøring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12. Denne børsmeldingen ble publisert av Cathrin Nylander, finansdirektør i Kitron ASA 22. desember 2021 kl. 16.30 på vegne av Selskapet.

