TFI International publie son premier rapport ESG

MONTRÉAL, 22 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur des transports et de la logistique, a annoncé aujourd’hui la publication de son premier rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le rapport, préparé par l’équipe de direction de TFI International sous la supervision de son conseil d’administration, décrit en détail les priorités et les initiatives de TFI International relativement aux bonnes pratiques environnementales, aux engagements sociaux, à la gouvernance d’entreprise et au service communautaire.



« Notre premier rapport sur les facteurs ESG témoigne de nos efforts déployés depuis des décennies pour exercer nos activités d’une manière exceptionnelle, en faisant preuve d’un dévouement inébranlable envers nos employés, nos clients et les communautés que nous servons, a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « Au fil des ans, nous avons favorisé une culture profondément enracinée sur le plan de l’éthique, de l’inclusion, de dons de charité, de l’engagement communautaire, des bonnes pratiques environnementales et de la solide gouvernance d’entreprise, ce qui a contribué au succès remarquable réussite de TFI International. Un élément central de notre approche unique est l’autonomisation des décideurs locaux dans nos entreprises en exploitation. Cet élément est non seulement au cœur de notre réussite opérationnelle, mais il a également contribué à renforcer nos relations avec les collectivités locales partout en Amérique du Nord. Nous sommes heureux de vous faire part de ce premier rapport, qui reflète notre engagement de longue date à l’égard des enjeux cruciaux en matière d’ESG, et nous nous réjouissons à l’idée de produire d’autres rapports sur les facteurs ESG au cours des prochaines années. »

Le premier rapport sur les facteurs ESG de TFI International a été préparé pour l’exercice 2020. La Société a établi ses priorités ESG et ses champs d’action en menant une vaste enquête auprès des parties prenantes, en s’appuyant sur les commentaires des parties prenantes internes, l’analyse des cadres ESG comme les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et les objectifs de développement durable des Nations Unies, l’examen des pratiques exemplaires en matière de divulgation et le point de vue de la communauté des investisseurs.

Selon cette évaluation, les priorités ESG reconnues comme faisant partie intégrante des activités de TFI International sont les suivantes :

Répercussions environnementales

Conditions de travail des conducteurs

Sécurité et gestion des accidents

Perfectionnement des talents

Diversité et inclusion

Éthique des affaires

Cybersécurité

Le rapport sur les facteurs ESG décrit également certaines des mesures que TFI International a prises et continue de prendre pour soutenir ses employés et les collectivités où elle exerce ses activités en réponse à la pandémie mondiale de COVID-19. En cette période de défis sans précédent, TFI International reconnaît que l’intégration proactive des facteurs ESG dans sa stratégie et ses décisions d’affaires sert à la fois à protéger les intérêts des intervenants et à créer de la valeur pour les actionnaires.



TFI International est déterminée à faire progresser ses initiatives et ses progrès en matière d’ESG, et à produire des rapports sur ceux-ci. Ce rapport est la première étape de son parcours officiel à l’égard des facteurs ESG et un tournant très important pour ouvrir la voie à un avenir prospère et durable pour TFI International et l’ensemble de ses parties prenantes.

Enfin, l’édition 2020 du rapport de TFI International sur les facteurs ESG est disponible sur le site Web de la Société ici .

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présent partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

La livraison de colis et de courrier

Le transport de lots brisés

Le transport de lots complets

La logistique

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com .

