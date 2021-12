Strategimeddelelsen - Strategi for statens låntagning 2022

English Danish

Strategi for statens låntagning 2022

Sigtepunkt på 65 mia. kr. for obligationssalg

Sigtepunkt for det indenlandske obligationssalg fastsættes til 65 mia. kr.

Åbning af første grønne obligation

Låneviften udvides med en grøn 10-årig nominel statsobligation. Derudover åbnes en ny inflationsindekseret obligation.

Sigtepunkt på 35 mia. kr. for statens kortfristede låneprogrammer

Programmet for skatkammerbeviser tilpasses, så der åbnes et nyt 6-måneders skatkammerbevis hver 3. måned. Dermed vil programmet fremadrettet bestå af to papirer. Commercial paper-programmerne holdes aktive.

Strategimeddelelsen er tilgængelig på www.statsgaeld.dk. Henvendelser kan rettes til Martin Wagner Toftdahl på telefon +45 3363 6661 eller mail: governmentdebt@nationalbanken.dk.

