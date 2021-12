Banimmo heeft een verkoopovereenkomst getekend met de Belgische Staat voor het gebouw NETWORKS NØR

Dutch French

Vandaag heeft Banimmo een verkoopovereenkomst getekend met de Belgische Staat, voor rekening van de Regie Der Gebouwen. Onderwerp van de verkoop is het gebouw NETWORKS NØR gelegen op de Koning Albert II-laan in de Noordwijk van Brussel.

NETWORKS NØR is een passief kantoorgebouw van ongeveer 14.000 m2 vloeroppervlakte met een "BREEAM Outstanding" duurzaamheidscertificaat. De oplevering is voorzien in het eerste trimester van 2022.

De aankoop past perfect in de ambities van de Belgische Staat om haar ambtenaren een duurzame en aangename werkomgeving aan te bieden. NETWORKS NØR biedt state-of-the-art kantoren op een strategische locatie. De Koning Albert II-laan verbindt het multimodale station Brussel-Noord en de omliggende zakenwijk met het levendige hart van Brussel en haar unieke voetgangerszone. Voetgangers staan in een mum van tijd in de Nieuwstraat of City2 om te winkelen. Dankzij de fantastische locatie kan iedereen die aan de slag gaat in NETWORKS NØR zijn of haar werk moeiteloos combineren met de troeven van het stadsleven.

De Noordwijk zelf is een wijk in volle verandering, van een typische kantooromgeving naar een meer gemengde woon- en werkbuurt. Op die manier draagt dit project bij tot de strategie van Banimmo om mee te bouwen aan duurzame en gemengde stedelijke omgevingen.

Laurent Calonne, CEO: “Ik ben ervan overtuigd dat deze transactie het vertrouwen van investeerders, financiële instellingen, zakelijke partners en aandeelhouders zal herstellen.”

De verkoop van dit gebouw is alvast de eerste belangrijke mijlpaal voor het hernieuwde Banimmo, dat begin 2019 simultaan drie projecten lanceerde. “Banimmo bewijst met deze transactie dat ze terug in staat is om grote projecten te ontwikkelen en tot een goed einde te brengen, met een financieel succes. Ik ben ervan overtuigd dat dit het vertrouwen van investeerders, financiële instellingen, zakelijke partners én aandeelhouders zal herstellen,” zegt Laurent Calonne, CEO van Banimmo, die in 2019 een nieuwe ploeg opbouwde na de intrede van de nieuwe hoofdaandeelhouder en levensverzekeraar Patronale Life.

Voor meer informatie, contacteer:

Banimmo NV Laurent Calonne Werner Van Walle

Bischoffsheim 33 CEO Voorzitter van de Raad van Bestuur

B-1000 Brussel laurent.calonne@banimmo.be werner.vanwalle@patronale-life.be

T +32 2 710 53 11

Dit persbericht is beschikbaar op de website van de vennootschap www.banimmo.be .

On Banimmo

Stock-listed on Euronext since 2007, Banimmo has more than 20 years of expertise as real estate developer and a development potential of more than 280.000 sqm of floor surface.

Patronale Life's entry into the capital as main shareholder has given the new management access to financial leverage and short decision lines.

The rejuvenated Banimmo is an innovative player, focusing on the needs of its future building users and with the ambition to follow up on the new trends that will revolutionise the real estate sector.

Our strategy is based on product differentiation, understanding our customer, service-based environments, mission driven actions and transparent communication.

Bijlage