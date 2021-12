English Spanish

WISeKey completa la instalación en La Línea de la Concepción en el LLG4IR.COM de la primera estación de satélites WISeSATS con FOSSA Systems

Las empresas FOSSA systems y WISeKey, han finalizado hoy la instalación de la primera estación de Tierra de alto rendimiento que será piedra angular del Centro de Excelencia LLG4IRCOM.

22 de diciembre, 2021 – La Línea de la Concepción (Cádiz): hoy, FOSSA Systems, empresa aeroespacial líder en España centrada en el desarrollo de picosatélites para comunicaciones IoT, y WISeKey International Holding Ltd, empresa suiza de ciberseguridad, IA e IoT, y el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) han completado la instalación de la primera estación de Tierra que servirá para el control y dirección de satélites IoT. Con esta instalación se concluye la primera fase del MoU firmado a principio de año entre el ayuntamiento de La Línea y WISekey para la creación de un centro de la 4ª Revolución Industrial en La Línea con extensión a Gibraltar.

La instalación, efectuada en la azotea del edificio del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, asienta las bases, del nuevo Centro de Excelencia Cuarta Revolución Industrial, de convertirse en el punto de conexión para el despliegue, control y comunicación de satélites IoT, como la constelación WISeSat (WISeKey), entre otros despliegues de satélites de FOSSA Systems. WISeSat es una solución de conectividad IoT dedicada y segura en cualquier lugar de la Tierra que utiliza picosatélites y sensores de baja potencia, que comenzará a desplegarse el 13 de enero, con el lanzamiento de los primeros satélites y que dará servicio de conectividad IoT desde ese momento.

“La estación se trata de un primer paso en una gran red de centros de control que se desplegarán con el lanzamiento de esta primera constelación. Se trata de una estación especializada en el control de pico y nanosatélites de alto rendimiento.", según explica Julián Fernández, CEO de FOSSA Systems.

La instalación se enmarca en el desarrollo del Centro de Excelencia LLG 4IR impulsado por WISeKey, que trata de crear un centro tecnológico especializado en industrias como blockchain, satélites o AI, atrayendo a primeras empresas como su partner FOSSA Systems.

“El Centro de Excelencia LLG 4IR desempeñará un papel fundamental en la mejora de las habilidades técnicas de la fuerza laboral regional y aportará capacidades tecnológicas avanzadas para hacer realidad la transformación digital de la región.”, según Juan Franco, alcalde de La Línea.

A nivel técnico, la estación de tierra autónoma cuenta con un rotor de desplazamiento con el objetivo de modificar el apuntamiento de la estación, obteniendo así mayor rendimiento en las comunicaciones y un alto control sobre los satélites desplegados. Además, cuenta con dos bandas de frecuencia distintas, tanto UHF como la conocida como banda S, con distintas funcionalidades en cada una de ellas. Esto permite comunicaciones a alta velocidad con constelaciones de todo tipo.

Sobre FOSSA Systems:

FOSSA Systems es una empresa aeroespacial que brinda comunicaciones IoT dedicadas y seguras a empresas y instituciones, con activos en zonas remotas, mediante plataformas de satélites y sensores. Fundada en 2020 por Julián Fernández, CEO, y Vicente González, CTO, con el objetivo de democratizar el acceso al espacio, combina la miniaturización tecnológica con técnicas de producción en masa, reduciendo el coste de desarrollo de sus plataformas y, en consecuencia, el coste de las comunicaciones.

En su objetivo de ofrecer comunicaciones IoT a nivel global, incluso en zonas remotas o con baja o nula cobertura móvil, FOSSA Systems proporciona soluciones competitivas de conectividad a empresas en sectores como el agrícola, industrial, energético, de infraestructuras, comunicaciones o defensa y ciberseguridad. Esta conectividad IoT permite monitorear los activos y controlar procesos, pudiendo tomar las mejores decisiones para optimizar resultados. Para más información, visite www.fossa.systems

Departamento de Comunicación

Lola Zato

Tel: +34607987787

lola.zato@sidebysidetecomunica.com

Acerca de WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) es una empresa líder mundial en ciberseguridad que actualmente implementa ecosistemas de identidad digital a gran escala para entidades y objetos que utilizan Blockchain, AI e IoT respetando al ser humano como fulcro de Internet. Los microprocesadores WISeKey aseguran la omnipresencia de la informática que configura el Internet del Todo. WISeKey IoT tiene una base instalada de más de 1.6 mil millones de microchips en prácticamente todos los sectores de IoT (automóviles conectados, ciudades inteligentes, drones, sensores agrícolas, antifalsificación, iluminación inteligente, servidores, computadoras, teléfonos móviles, tokens criptográficos, etc.). WISeKey presenta una posición única para estar a la vanguardia de IoT, ya que sus semiconductores producen una gran cantidad de Big Data que, cuando se analizan con Inteligencia Artificial (IA), pueden ayudar a las aplicaciones industriales a predecir errores en sus equipos antes de que suceda.

Su tecnología cuenta con la confianza de OISTE / WISeKey, la raíz de confianza criptográfica ("RoT") basada en Suiza proporciona autenticación e identificación seguras, tanto en entornos físicos como virtuales, para Internet de las cosas, Blockchain e Inteligencia artificial. El WISeKey RoT sirve como un ancla de confianza común para garantizar la integridad de las transacciones en línea entre objetos y entre objetos y personas. Para obtener más información, visite www.wisekey.com.

Persona de contacto:

WISeKey International Holding Ltd

Company Contact: Carlos Moreira

Chairman & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com

WISeKey Investor Relations (US)

Contact: Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tel: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com