DIOS complète un placement privé de 1 250 000 $ avec deux Fonds

MONTRÉAL, 22 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration Inc. (Dios) annonce avec plaisir la clôture d’un placement privé sans intermédiaire de 1 250 000 $ au prix de 0.10 $ l’action avec deux Fonds d’investissement, composé de 12 500 000 actions ordinaires accréditives.



Le produit net du placement servira à l’exploration, surtout des forages sur sa propriété K2 détenue à part entière sans redevances, adjacente au sud-ouest de la propriété d’or Elmer d’Exploration Azimut, renfermant la découverte Patwon à la baie James au Québec.

Les titres émis dans ce placement sont assujettis à une période de rétention de quatre mois. Ce placement privé est réalisé en vertu de dispenses de prospectus des autorités en valeurs mobilières compétentes et est assujetti à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Des honoraires de $ 100 000 sont payés à GloRes Securities, tiers à distance.

Dios Exploration Inc.

Dios, société basée au Québec, un chef de file de la recherche pour l’or en terrains glaciaires, a échantillonné systématiquement les dépôts glaciaires pour le diamant le long d’un contact géologique majeur à la Baie James et a 502 claims associés à des traînées de dispersion aurifères découvertes par Dios, incluant K2, AU33, Clarkie, 33 Carats et 14K, dans une juridiction minière de renommée internationale. La force des projets d’or de Dios réside dans leur localisation prospective à la Baie James le long d’une structure géologique majeure qui est aussi l’hôte du gisement Éléonore de Newmont GoldCorp et de la découverte d’Azimut. Dios a une expertise reconnue avec plus de 30 années d’expérience en gestion et en exploration minérale, particulièrement en terrains glaciaires. Lors de ses travaux d’exploration, Dios s’assure d’interagir avec les communautés autochtones dont les trappeurs, organisations, groupes et individus, en faisant preuve de respect, d’inclusion et de participation significative. Dios effectue ses activités d’exploration de manière à avoir un impact minimal sur l’environnement et applique, dans toutes ses opérations, les principes du développement durable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.