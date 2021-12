Kommuniké från Auriant Mining AB (publ):s extra bolagsstämma den 22 december 2021

English Swedish

Auriant Mining AB (publ) höll under onsdagen den 22 december 2021 sin extra bolagsstämma. För att mildra spridningen av Covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman endast genom förhandsröstning, med stöd av tillfälliga lagregler. De viktigaste besluten som fattades vid mötet var följande.

Mer detaljerad information om innehållet i alla beslut kan erhållas från kallelsen till extra bolagsstämman. Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.auriant.com

Godkännande av ett tilläggsavtal till obligationsemissionsavtalet

Det beslutades på stämman att godkänna att Auriant Mining AB (publ) har ingått ett tilläggsavtal till obligationsemissionsavtalet daterat den 9 april 2018 med Golden Impala Limited i enlighet med nedan (”Tilläggsavtalet”). Tilläggsavtalet träder i kraft den 1 januari 2022. Följande huvudvillkor ska gälla för den nya obligationen.

Det nominella beloppet ska vara 33 827 665 USD och räntan ska vara tre månaders U.S. Dollars LIBOR plus 6.44 procent (”Räntesatsen”). Räntan ska betalas kvartalsvis i efterskott inom fem bankdagar efter sista dagen i det aktuella kvartalet. Om någon ränta för kvartalet inte betalas på förfallodagen ska dröjsmålsräntan lika med Räntesatsen samt två procentenheter löpa på eventuell obetald ränta. Förfallodagen ska vara 31 december 2024. Den årliga räntan skulle uppgå till 2 362 230 USD kronor baserat på den tillämpliga Räntesatsen per 31 oktober 2021 och det nominella beloppet för det fall inga ytterligare räntebetalningar görs från och med 31 december 2021, vilket innebär att det nominella beloppet för den nya obligationen kommer att motsvara 35 954 797,36 USD. Styrelsen anser att villkoren för Tilläggsavtalet är marknadsmässiga.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Daresbury, Styrelseordförande

Tel: + 44 194 886 1900

E-post: peter.daresbury@daresburyltd.co.uk

Danilo Lange, VD

Tel: +7 495 109 02 82

E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com

www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se eller besök www.gwkapital.se .

