CHEOPS TECHNOLOGY annonce la signature d'un contrat de cession d'actions (SPA)

Bordeaux le 22 décembre 2021, CHEOPS TECHNOLOGY [Code ISIN : FR0010447086] (« CHEOPS »), société dont le siège est à Canéjan en région Bordelaise, Cloud Service Provider et Cloud Builder, spécialiste du Cloud hybride, de la cyber-sécurité et des infrastructures IT, annonce aujourd’hui que Aquiline Capital Partners LLC et Elyan Partners, le conseil d’Edmond de Rothschild Equity Strategies (“ERES”) ont signé des accords définitifs portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire représentant 98.71% du capital social de CHEOPS pour un prix de 78.26 euros par action.

Cette transaction reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires applicables et devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2022. Une offre publique devrait être faite et les actions de CHEOPS seront retirées de la cote d'Euronext Access, le cas échéant, après la réalisation de cette offre.

A propos de CHEOPS TECHNOLOGY

Organisée en 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Cloud & Managed Services, Réseau-Sécurité & Communications Unifiées, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T. Grand spécialiste des infrastructures informatiques sécurisées, CHEOPS TECHNOLOGY s’affiche désormais comme un des leaders du Cloud Computing en France avec ses offres iCod® (Infrastructure Cheops On Demand) et Hyper X® dont la fiabilité, les performances et la qualité de la production ont convaincu de grands noms de l’industrie et des services. Forte de ses 600 collaborateurs, avec 13 agences en France et en Suisse garantissant une relation de proximité avec ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY propose des solutions de Cloud privé ou hybride les plus performantes du marché en fonction du type d’environnement. Avec CHEOPS TECHNOLOGY, c’est désormais “The Cloud customized for you!”. Plus d’informations sur http://www.cheops.fr rubrique Revue de Presse. CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007. Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE

A propos de Emmanuel Carjat et Stéphane Leroy

Emmanuel Carjat est un entrepreneur ayant réalisé de multiples opérations de financement et de croissance externe. Spécialiste de la mise en place de stratégies de croissance dans les entreprises de technologie, il a également accompagné de nombreux fonds sur leurs opérations d’acquisition. Après des débuts dans les télécoms et le cloud financier, où il a rencontré Stéphane Leroy, il a créé et développé Atrium Network en Europe puis en Amérique du Nord. Il a ensuite vendu cette société spécialisée dans les services managés pour les institutions financières à la Bourse du Canada (TMX). Après un tour du monde à la voile, Emmanuel a rejoint Stéphane chez QuantHouse afin d’accompagner l’équipe de management dans une opération de transformation puis de vente à Iress.

Stéphane Leroy est un entrepreneur à succès dans l’univers des technologies avec à son actif la création et la croissance de sociétés de référence dans l’univers des technologies informatiques de demain comme l’intelligence artificielle ou les solutions basées sur le cloud. Stéphane a co-créé QuantHouse, une fintech à succès fournissant des services en cloud privés et publics aux institutions financières sur 3 continents et achetée par Iress en 2019, une société australienne leader sur la technologie dans la finance. Stéphane a également été Managing Director Europe du premier cloud privé mondial pour le secteur de la Finance, BT Radianz.

A propos d’Aquiline

Fondée en 2005 Aquiline Capital Partners est une société de gestion d’investissement dans les actifs privés basée à New York et à Londres. Elle investit dans les secteurs du service à l’entreprise, des services financiers, des technologies et de la santé. La société gère 7 milliards de dollars d’encours au 30 septembre 2021 et ses véhicules de co-investissement ont déployé environ 4,5 milliards de dollars au travers de trois stratégies : private equity, venture & growth et crédit structuré. Pour plus d’information sur Aquiline, ses investisseurs professionnels et ses participations en portefeuille, visiter le site https://www.aquiline.com/.

A propos de Elyan Partners

Elyan Partners SAS est un conseil en investissement financier inscrit sur le Registre unique tenu par l’ORIAS sous le numéro 21006631. Elyan est le conseil exclusif d’Edmond de Rothschild pour les fonds ERES III, ERES IV et conseil du fonds Privilege 2018 auprès du Groupe Edmond de Rothschild. Son siège social est situé 47, rue du Faubourg Saint Honoré, 75401 Paris Cedex 08. La société est contrôlée par son équipe dirigeante et bénéficie du soutien du Groupe Edmond de Rothschild comme actionnaire minoritaire.

A propos du Groupe Edmond de Rothschild

Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.

Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion,

2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.

Avec un esprit entrepreneurial et pionnier, Edmond de Rothschild Private Equity construit, développe et gère des stratégies innovantes, tournées vers l’avenir qui répondent aux enjeux sociétaux actuels et futurs. La plateforme offre 15 stratégies différenciantes à travers une variété de zones géographiques et de secteurs d’investissement.

«Edmond de Rothschild Private Equity» est le nom commercial des entités de Private Equity (y compris les filiales et entités affiliées) du Groupe Edmond de Rothschild. Ce nom fait également référence à la division Private Equity du Groupe Edmond de Rothschild.