IBA et Proton International signent un contrat pour l’installation d’une solution de protonthérapie Proteus®ONE en Arkansas, US

English French





Louvain-La-Neuve, Belgique, 23 décembre, 2021 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules et le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui avoir signé un nouveau contrat pour l’installation d’une solution de protonthérapie Proteus®ONE1 avec Proton International Arkansas LLC – une coentreprise formée par Proton International, l’Université de l’Arkansas pour les sciences médicales (UAMS), Baptist Health et Arkansas Children’s.

Ce système de protonthérapie sera installé au centre de radio-oncologie actuellement en construction et qui fait partie de l’UAMS Winthrop P. Rockefeller Cancer Institute.

Le système Proteus®ONE sera équipé des technologies Pencil Beam Scanning (PBS) et Cone Beam Computed Tomography (CBCT), d’une commande à distance hand pendant qui facilite le positionnement du patient ainsi qu’un ensemble complet et intégré d’équipement et de logiciels de contrôle qualité d’IBA Dosimetry America. Inc. Cet accord comprend un contrat d’exploitation et d’entretien à long terme qui sera fourni par IBA. Proton International LLC prévoit le traitement de ses premiers patients d’ici 2023.

Le prix moyen d’un système Proteus®ONE avec un contrat de maintenance de 10 ans varie habituellement entre USD 40 et 50 millions. IBA a reçu le premier paiement et commencera à comptabiliser les revenus issus de ce contrat dès 2021.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a commenté : “Nous sommes heureux de signer ce nouveau contrat avec Proton International Arkansas LLC, et qui permet d’accélérer l’accès à la protonthérapie pour les patients atteints de cancer en Arkansas. Les États-Unis sont d’une importance stratégique clé pour notre entreprise et ce dernier contrat renforce notre position de leader sur ce marché du fait qu’il s’agit de notre 7e système Proteus®ONE et notre 19e système de protonthérapie vendu dans ce pays. Nous nous réjouissons de soutenir l’University of Arkansas for Medical Sciences, Baptist Health et Arkansas Children’s dans leur mission de mettre à disposition cette technologie si nécessaire à l’État d’Arkansas. Nous sommes aussi heureux de les accueillir sur notre réseau IBA Campus2, la plus grande communauté d’experts en protonthérapie »

“L’UAMS est heureuse de s’associer avec IBA pour apporter cette technologie de pointe aux patients de l’Arkansas, facilitant ainsi l’accès de ceux qui ont besoin de ce traitement hautement efficace » a déclaré Cam Patterson, M.D., MBA, Recteur de l’UAMS. « Cela fait partie de notre engagement continu à améliorer la santé et le bien-être de tous les habitants de l’Arkansas. »

« Cette collaboration permet aux enfants de l'Arkansas d'avoir accès à cette thérapie vitale près de chez eux », a déclaré Marcy Doderer, présidente et directrice générale de l'Arkansas Children's. « Nous sommes fiers de travailler sur cette initiative passionnante qui fournit les soins les plus avancés et améliore la qualité de vie des enfants que nous traitons et de leurs familles. »

« Assurer les meilleurs soins pour les patients et répondre à l’évolution des besoins de la communauté locale en Arkansas sont au cœur de la mission de Baptist Health, une valeur qui est renforcée par ce partenariat et la mise à disposition d’une technologie aussi novatrice pour le traitement du cancer. » a déclaré Troy Wells, President and Chief Executive Officer of Baptist Health.

Chris Chandler, Chief Executive Officer of Proton International, a commenté, « Après l’achèvement réussi de deux projets avec IBA à Royal Oak et aux Pays-Bas, l’équipe de Proton International est heureuse de travailler avec nos partenaires en Arkansas pour apporter cette technologie importante à ses citoyens et de la région. »

***Fin***

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de Baptist Health

Depuis 100 ans, Baptist Health offre ce qu'il y a de mieux en matière de soins de santé grâce à une compassion et une vision chrétienne de ceux-ci ainsi qu’à des services innovants. Baptist Health est l'organisation de soins de santé la plus complète de l'Arkansas avec plus de 250 points d'accès dont 11 hôpitaux, des centres de soins d'urgence, une communauté pour personnes âgées, plus de 100 cliniques de soins primaires et spécialisés, une école d'infirmières et de soins paramédicaux, un programme de formations post-doctorales et l'accès à des soins virtuels à tout moment et en tout lieu. Il s'agit également de la plus grande organisation privée de soins de santé à but non lucratif basée en Arkansas fournissant des soins grâce à ses quelques 11 000 employés, à des traitements révolutionnaires, à des médecins de renom et à des programmes de sensibilisation de la communauté. Pour plus d'informations sur Baptist Health, visitez le site www.baptist-health.com , appelez Baptist HealthLine au 1-888-BAPTIST ou téléchargez l'application myBaptistHealth. Retrouvez-les sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

À propos de l’UAMS

L'UAMS est la seule université des sciences de la santé de l'État, avec des facultés de médecine, d'infirmières, de pharmacie, de professions de la santé et de santé publique, une école supérieure, un hôpital, un campus principal à Little Rock, un campus régional du nord-ouest de l'Arkansas à Fayetteville, un réseau de campus régionaux à l'échelle de l'État et sept instituts : le Winthrop P. Rockefeller Cancer Institute, Jackson T. Stephens Spine & Neurosciences Institute, Harvey & Bernice Jones Eye Institute, Psychiatric Research Institute, Donald W. Reynolds Institute on Aging, Translational Research Institute et Institute for Digital Health & Innovation.

L'UAMS comprend l'UAMS Health qui est un système de santé à l'échelle de l'État qui englobe toutes les entreprises cliniques de l'UAMS, y compris son hôpital, ses cliniques régionales et les cliniques qu'il exploite ou dont il assure le personnel en coopération avec d'autres prestataires. L'UAMS est le seul centre de traumatologie de niveau 1 pour adultes de l'état. Le média U.S. News & World Report a reconnu le centre médical de l'UAMS comme l'un des meilleurs hôpitaux pour 2021-2022. Il a classé son programme d'oto-rhino-laryngologie (ORL) parmi les 50 meilleurs au niveau national pour la troisième année consécutive et a désigné cinq domaines comme étant très performants : la chirurgie du cancer du côlon, le diabète, les prothèses de la hanche, les prothèses du genou et les accidents vasculaires cérébraux. Le magazine Forbes a classé l’UAMS au septième rang sur sa liste des meilleurs employeurs pour la diversité du pays. UAMS s’est également classé dans le top 30% national sur la liste des meilleurs employeurs pour les femmes de Forbes et était le seul employeur de l’Arkansas inclus. L’UAMS compte 2876 étudiants, 898 médecins résidents et six dentistes résidents. C’est le plus grand employeur public de l’État avec plus de 10000 employés, dont 1200 médecins qui prodiguent des soins aux patients de l’UAMS, de ses campus régionaux, de l’Arkansas Children’s, du VA Medical Center et de Baptist Health. Visitez le site www.uams.edu ou www.uamshealth.com .

À propos d’Arkansas Children’s

Arkansas Children's, Inc. est le seul système de santé de l'État qui se consacre exclusivement aux soins des plus de 700 000 enfants en Arkansas. Cette organisation privée à but non lucratif comprend deux hôpitaux pédiatriques, un institut de recherche pédiatrique et un centre de nutrition de l'USDA, une fondation philanthropique, une alliance de crèches, des cliniques à l'échelle de l'État et de nombreux programmes d'éducation et de sensibilisation, tous axés sur le respect de la promesse de définir et d'offrir une santé infantile sans précédent.

Arkansas Children’s Hospital (ACH) est un établissement de 336 lits à Little Rock qui exploite le seul centre de traumatologie pédiatrique de niveau I de l’état; le seul centre de traitement des brulures de l’état; la seule unité de soins intensifs néonatals de niveau IV de l’état; la seule unité de soins intensifs pédiatriques de l’État; le seul programme de chirurgie pédiatrique de l’état avec vérification de niveau 1 de l’American College of Surgeons (ACS); le seul système de magnétoencéphalographie (MEG) de l’État pour la planification neurochirurgicale et le seul programme de transport pédiatrique de l'état reconnu au niveau national. En outre, ACH est classé au niveau national par U.S. News & World Report dans quatre sous-spécialités pédiatriques (2020-2021) : cardiologie et chirurgie cardiaque, néphrologie, pneumologie et urologie. L'ACH est l'un des cinq hôpitaux du pays à avoir obtenu le « Statut Magnet », la vérification de niveau 1 de l'ACS et le prix Beacon de l'American Association of Critical-Care Nurses. L’Arkansas Children's Northwest (ACNW) est le premier et le seul hôpital pédiatrique de la région du nord-ouest de l'Arkansas et est un centre de traumatologie pédiatrique de niveau IV. L’ACNW dispose d'une unité d'hospitalisation de 24 lits, d'une unité chirurgicale avec cinq salles d'opération, de cliniques externes offrant plus de 20 sous-spécialités, de services de diagnostic, de capacités d'imagerie, de services d'ergothérapie et du seul service d'urgence pédiatrique du nord-ouest de l'Arkansas équipé de 30 salles d'examen. L'engagement généreux des philanthropes et des bénévoles a soutenu l'Arkansas Children's depuis ses débuts en tant qu'orphelinat en 1912, et lui permet aujourd'hui de tenir sa promesse d'une meilleure santé infantile. Pour en savoir plus, visitez

À propos de Proton International

Proton International, www.protonintl.com , dispose d'une équipe expérimentée qui se consacre à rendre la protonthérapie accessible aux patients. L'entreprise travaille avec des hôpitaux et des groupes de médecins pour développer des installations de protonthérapie d'une ou deux salles dans une optique clé-sur-porte. L'équipe de Proton International a développé et exploité plusieurs centres et est actuellement active sur plusieurs projets.

Proton International a achevé des centres de protonthérapie à l'hôpital William Beaumont de Royal Oak, au Michigan University Medical Center de Groningue, aux Pays-Bas, l’Université d’Alabama Birminghan et à Delray Beach, en Floride, où les centres traitent actuellement des patients. La société a plusieurs autres centres en cours de conception et de construction. Le modèle commercial de Proton International garantit que les projets sont achevés dans les délais dans le respect du budget et dans le cadre des besoins de l'institution. Les services comprennent la planification des activités, la structure organisationnelle, le financement, la conception et la construction des bâtiments, l'installation et la mise en service, l'équipement, la formation du personnel, etc.

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 Proteus®ONE est la marque déposée de Proteus 235

2 Connectez-vous sur Campus-iba.com pour rejoindre la plus grande communauté d'experts en protonthérapie





Pièce jointe