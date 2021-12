English French





Communiqué de presse

MRM sécurise ses ressources financières en refinançant l’intégralité de sa dette bancaire

Mise en place d’un nouveau financement de 82,1 M€ à échéance 7 ans composé de deux tranches : Une ligne de crédit de 75,7 M€ permettant le remboursement par anticipation de l’ensemble de la dette bancaire du Groupe Une ligne de crédit de 6,4 M€ dédiée au financement d’investissements







Paris, le 23 décembre 2021 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce, annonce ce jour avoir mis en place d’un nouvel emprunt pour un montant total de 82,1 millions d’euros à échéance 7 ans, lui permettant de rembourser par anticipation l’ensemble de sa dette bancaire actuelle et de se doter de nouvelles ressources financières en vue de réaliser des investissements.

Dans le détail, ce nouveau financement hypothécaire, adossé au patrimoine immobilier de MRM, se décompose comme suit :

Une ligne de crédit d’un montant de 75,7 millions d’euros qui a permis le remboursement par anticipation de l’ensemble des échéances de dette bancaire de MRM à savoir : 55,1 millions d’euros à échéance juin 2022, 15,2 millions d’euros à échéance octobre 2022 et 3,7 millions d’euros à échéance juin 2023 ;

Une ligne de crédit de 6,4 millions d’euros destinée à financer de nouveaux investissements visant à exploiter le potentiel de création de valeur que recèle encore le patrimoine, mais aussi des investissements soutenant les objectifs que MRM s’est fixés en matière environnementale.

Il a été contracté auprès d’un pool bancaire constitué de Banque Européenne du Crédit Mutuel, LCL et BRED Banque Populaire. Banque Européenne du Crédit Mutuel a agi en tant qu’agent et co-arrangeur, LCL en qualité de co-arrangeur.

Pour cette opération, Banque Européenne du Crédit Mutuel, LCL et BRED Banque Populaire ont été conseillées par l’étude notariale Victoires Notaires Associés et le cabinet d’avocats De Pardieu Brocas Maffei.

MRM a été conseillée par l’étude notariale Lasaygues et Associés.

Marine Pattin, Directeur Administratif et Financier de MRM, a déclaré : « Le refinancement de notre dette bancaire qui arrivait à échéance entre juin 2022 et juin 2023 était l’une de nos grandes priorités. Nous sommes très heureux d’avoir pu mener à bien cette opération avant la fin de l’année, dans des conditions satisfaisantes reflétant la qualité de notre patrimoine, et avec de nouveaux partenaires bancaires français prêts à nous accompagner dans nos développements futurs. Avec ce nouvel emprunt à échéance 7 ans, nous améliorons très sensiblement la visibilité de notre profil financier. En outre, la ligne de crédit dédiée au financement d’investissements nous apporte un surcroît de flexibilité pour continuer d’améliorer l’attractivité de nos actifs, notamment en déployant notre politique RSE. »

Agenda

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre et les résultats annuels 2021 seront publiés le 24 février 2022 après bourse.

A propos de MRM

MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

Pour plus d’informations

MRM

5, avenue Kléber

75795 Paris Cedex 16

France

T +33 (0)1 58 44 70 00



relation_finances@mrminvest.com Isabelle Laurent, OPRG Financial

T +33 (0)1 53 32 61 51

M +33 (0)6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr





Site Internet : www.mrminvest.com

Pièce jointe