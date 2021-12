English Finnish

Enedo Oyj Pörssitiedote 23.12.2021, kello 13:30

Enedo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset ja 5,0 miljoonan euron lainasopimuksen allekirjoittaminen

Enedo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 23.12.2021 klo 10:00 Vantaalla. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen päättämään suunnatusta osakeannista Inission Ab:n hyväksi 55.000.000 uuden osakkeen osalta 0,10 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakemerkintä on ehdollinen ja voi toteuta vain, mikäli Enedo Oyj ei kykene maksamaan ottamaansa 5,0 miljoonan euron lainaa (sisältäen korot ja kustannukset) takaisin lainanantajalle ja Inission Ab joutuisi lainasta takausvastuuseen ja Enedo Oyj ei kykenisi maksamaan takauksena maksettua määrää Inission Ab:lle.

Järjestelyn ehtona on, että Inission Ab saa Finanssivalvonnalta pysyvän poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n tarkoittamasta tarjousvelvollisuusrajan ylityksen aiheuttamasta pakollisesta tarjousvelvollisuudesta, koska annin mahdollisesti toteutuessa Inission Ab:n ääniosuus nousisi nykyisestä 49,6 prosentista 72,1 prosenttiin. Enedo Oyj on 15.12. 2021 tiedottanut Inission Ab:n saaneen yllä mainitun poikkeusluvan.

Järjestelyä kannatti 99,93 % yhtiökokouksessa annetuista äänistä, jotka ovat olleet Inission Ab:sta riippumattomia tahoja.

Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan viimeistään 6.1.2022 yhtiön Internet-sivuilla.

Enedo Oyj on tänään allekirjoittanut yllä mainitun 5,0 miljoonan euron suuruisen lainan, joka tullaan käyttämään osittain aiemmin Inission Ab:lta nostetun 2,0 miljoonan siltalainan takaisinmaksuun sekä osittain Enedo Oyj:n aiemmin tiedottaman käänneohjelman loppuunsaattamiseen.

ENEDO OYJ



Mikael Fryklund

Toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.





JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.enedopower.com