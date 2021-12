Monarch est la première société minière à recevoir le Sceau Concilivi

English French

MONTRÉAL, 23 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d’annoncer qu'elle a complété la procédure d’accréditation et qu’elle a officiellement obtenu le Sceau Concilivi auprès du comité décisionnel Concilivi, relativement aux meilleures pratiques en matière de conciliation famille-travail (« CFT »).



Monarch, une organisation conciliante

Monarch a débuté son processus d’obtention du Sceau Concilivi en septembre 2021. Les derniers mois ont permis à Monarch de brosser un portrait de sa main-d’œuvre et de consulter ses employés dans le but de mettre en place une charte composée de nouvelles mesures et de mesures bonifiées en termes de conciliation famille-travail. Comme il est essentiel pour Monarch de répondre aux besoins réels soulevés par ses employés, l’adhésion au Sceau Concilivi représentait une étape incontournable pour fidéliser notre personnel et nous permettre de rayonner sur le marché de l’emploi.

« Comme Monarch se préoccupe du bien-être de ses employés et de leur famille, la direction de Monarch prend à cœur son engagement pour donner toutes les chances à cette démarche d’être un succès. C’est avec la participation d’un comité interne en conciliation famille-travail et en encourageant une adhésion des employés au processus d’obtention du Sceau Concilivi que Monarch a entamé cette démarche, un projet collectif tenant en compte les enjeux spécifiques aux différentes réalités de travail. Nous sommes fiers aujourd’hui d’offrir à nos employés une charte qui favorise la flexibilité dans l’organisation du travail. Nous avons l’objectif de maintenir une communication efficace avec nos employés afin d’évaluer de façon régulière leur satisfaction face aux mesures CFT et ainsi favoriser l’amélioration continue de nos relations avec nos employés au bénéfice de tout un chacun, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch.

À propos de Concilivi

Concilivi, une initiative du Réseau pour un Québec Famille, a pour mission de contaminer positivement les employeurs pour l’implantation de mesures de conciliation famille-travail adaptées à la nouvelle réalité du travail et aux besoins des employés. Concilivi comprend un sceau de reconnaissance ainsi qu’un centre d’expertise spécialisé en conciliation famille-travail.

Le Sceau Concilivi est une reconnaissance de choix qu’une organisation peut détenir pour faire valoir son engagement en matière de conciliation famille-travail. Pour sa part, le Centre d’expertise constitue le volet de recherche et d’innovation de Concilivi qui permet notamment d’assurer une vigie en continu pour être à l’affût des dernières tendances du marché. Pour en savoir plus sur Concilivi, veuillez consulter notre site Web au www.concilivi.com.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 28 702 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE :

Jean-Marc Lacoste 1-888-994-4465 Président et chef de la direction jm.lacoste@monarchmining.com Mathieu Séguin 1-888-994-4465 Vice-président, développement corporatif m.seguin@monarchmining.com Elisabeth Tremblay 1-888-994-4465 Géologue et responsable des communications e.tremblay@monarchmining.com