NanoXplore annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires

French English

MONTRÉAL, 23 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), une société de graphène qui fait figure de chef de file mondial, a tenu son assemblée annuelle des actionnaires (« l’assemblée ») virtuellement le 22 décembre 2021. Un total de 85 364 604 actions (53,99 % des actions ordinaires en circulation) étaient représentées à l'assemblée. Dans le cadre de la procédure formelle de l’assemblée, les actionnaires de la Société ont élu les membres du conseil d'administration et approuvé la nomination de PricewaterhouseCoopers, s.r.l./s.e.n.c.r.l. en tant qu'auditeur indépendant de la Société. Les résultats du vote de l'assemblée sont les suivants.



Élections des administrateurs

Le conseil d'administration a fixé à huit le nombre d'administrateurs de la Société qui devaient être élus à l'assemblée. Les huit candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société ont été élus comme administrateurs de NanoXplore. Tous les candidats étaient déjà membres du conseil d'administration de la Société.

Candidats Votes pour % pour Abstentions % d’abstentions Rob Wildeboer 82 313 650 99,99 % 9 200 0,01% Benoît Gascon 81 089 450 98,50% 1 233 400 1,50% Soroush Nazarpour 82 318 900 99,99% 3 950 0,01% Cameron Harris 82 317 650 99,99% 5 200 0,01% Denis Labrecque 80 999 157 98,39% 1 323 693 1,61% Arinder S. Mahal 82 188 217 99,84% 134 633 0,16% Jodie Morgan 82 197 767 99,85% 125 083 0,15% Nathalie Pilon 82 312 100 99,99% 10 750 0,01%

Nomination de l’auditeur indépendant

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d'auditeur indépendant de NanoXplore jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour % pour Abstentions % d’abstentions 84 344 155 99,98% 18 539 0,02%

À propos de NanoXplore inc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons également des produits de composite et des produits de plastique standards et sur mesure enrichis de graphène à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, au Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Soroush Nazarpour

Président et chef de la direction

NanoXplore inc.

info@NanoXplore.ca

514 935-1377