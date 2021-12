Communiqué: Orange Belgium annonce la signature d’un accord avec Nethys pour l’acquisition de 75% moins une action de VOO SA

English French

Communiqué de presse

Paris, Bruxelles, le 24 décembre 2021

Orange Belgium annonce la signature d’un accord avec Nethys pour l’acquisition de 75% moins une action de VOO SA

Après la période de négociations exclusives qui s’est ouverte le 22 novembre dernier et suite à l’avis conforme du conseil d’administration d’Enodia, Orange Belgium et Nethys ont signé ce jour un accord pour l’acquisition par Orange Belgium de 75% moins une action de VOO SA.

La transaction se fait sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,8 Md€ pour 100% du capital.

Cette acquisition représente une avancée majeure dans la stratégie convergente nationale d’Orange Belgium et permettra d’accroître les investissements et la concurrence dans le secteur des télécommunications au profit des clients et de la compétitivité des régions wallonne et bruxelloise.





VOO est un opérateur de télécom qui détient le réseau câble dans la région wallonne et sur une partie de la région bruxelloise. VOO offre un portefeuille de services de téléphonie fixe et mobile, d’Internet très haut débit et de télévision.

Grâce à l’acquisition de VOO, Orange Belgium se dotera d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles et, ainsi, confortera le déploiement de sa stratégie convergente au niveau national.

Le plan d’investissements, fait de modernisation du câble et de déploiements de fibre optique (FTTH), et la mise en commun des compétences des deux entreprises permettront d’assurer et de renforcer durablement la qualité du réseau de VOO, au service des clients et de la compétitivité des régions wallonne et bruxelloise.

Le projet industriel d’Orange, la complémentarité des actifs et des équipes ainsi que la culture sociale des deux entreprises offriront des perspectives attractives pour les collaborateurs de VOO et d'Orange Belgium. Orange Belgium s’engage notamment à développer WBCC, le call center de VOO, et entend renforcer BeTV.

Nethys conservera une participation minoritaire dans VOO et des droits de gouvernance pour garantir la réalisation du projet industriel et social. Orange offre à Nethys la possibilité de convertir sa participation dans VOO en titres Orange Belgium pour sécuriser le développement de VOO et d’Orange Belgium par une intégration plus poussée entre les deux sociétés.

La valeur d’entreprise de 1,8 Md€ pour 100% du capital correspond à un multiple d’EBITDA1 de 9.5x. Cette transaction génèrera d’importantes synergies, liées principalement au transfert de l’activité MVNO de VOO sur le réseau d’Orange Belgium. Post synergies, le multiple d’EBITDA s’élève à 6.5x. Orange Belgium, qui dispose d’un levier d’endettement aujourd’hui très faible, financera cette opération par un prêt intra-Groupe.

La réalisation (closing) de la transaction est soumise à des conditions suspensives usuelles, notamment l’approbation de la Commission européenne attendue en 2022. Tant que les approbations et la conclusion de la transaction ne seront pas obtenues, les deux sociétés continueront à fonctionner de manière indépendante.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice générale adjointe, en charge des activités opérationnelles d’Orange en Europe, a déclaré : « Cette acquisition conforte le leadership d’Orange en matière de convergence en Europe et confirme l’engagement à long terme du Groupe en Belgique. Cette opération repose sur un projet industriel fort, tiré de la complémentarité d’Orange Belgium et de VOO. »

Xavier Pichon, CEO d’Orange Belgium, a déclaré : « 25 ans après la création de Mobistar et 5 ans après le lancement de nos premières offres fixes, cette opération conforte le déploiement de la stratégie convergente d’Orange Belgium au niveau national. Notre plan d’investissement permettra de moderniser le réseau vers du multi-gigabits au bénéfice des clients et de la compétitivité de la Wallonie et de Bruxelles. Le rapprochement d’Orange Belgium et de VOO, deux entreprises aux actifs et aux compétences très complémentaires, sera favorable à l’emploi et au développement des salariés des deux sociétés. »

Pour de plus amples informations sur la transaction, veuillez consulter la présentation disponible dans la section financière du site internet d’Orange Belgium : News financières.

1 EBITDA prévisionnel 2021 de VOO SA en Belgian GAAP (pas d’application des normes IFRS).

