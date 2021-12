Orange Belgium kondigt de ondertekening aan van een overeenkomst met Nethys voor de overname van 75% min één aandeel in VOO SA

English Dutch French

Na de periode van exclusieve onderhandelingen die op 22 november van start gingen en de goedkeuring van de raad van bestuur van Enodia, hebben Orange Belgium en Nethys vandaag een overeenkomst ondertekend voor de overname door Orange Belgium van 75% min één aandeel van VOO SA

De transactie is gebaseerd op een ondernemingswaarde van 1,8 miljard euro voor 100% van het kapitaal.

Deze overname betekent een belangrijke stap voorwaarts in de nationale convergentiestrategie van Orange Belgium en zal de investeringen en de concurrentie in de telecommunicatiesector doen toenemen ten voordele van de klanten en het concurrentievermogen van het Waalse en het Brusselse Gewest.

VOO is een telecomoperator die eigenaar is van het kabelnetwerk in het Waalse Gewest en een deel van het Brusselse Gewest. VOO biedt een portfolio aan van vaste en mobiele telefonie, breedbandinternet en televisiediensten.

Met de overname van VOO zal Orange Belgium beschikken over een zeer snel netwerk in Wallonië en een deel van Brussel, wat de ontplooiing van zijn convergente strategie op nationaal niveau zal versterken.

Het investeringsplan, dat de modernisering van de kabels en de uitrol van glasvezel (FTTH) omvat, en de bundeling van de competenties van de twee ondernemingen zullen het mogelijk maken de kwaliteit van het netwerk van VOO op lange termijn te garanderen en te versterken, ten dienste van de klanten en het concurrentievermogen van het Waalse en het Brusselse Gewest.

Het industriële project van Orange, de complementariteit van zijn activa en teams en de sociale cultuur van de twee ondernemingen zullen aantrekkelijke perspectieven bieden voor de werknemers van VOO en Orange Belgium. Orange Belgium zet zich in voor de ontwikkeling van WBCC, het callcenter van VOO, en is van plan BeTV te versterken.

Nethys zal een minderheidsparticipatie in VOO behouden, alsmede bestuursrechten om de uitvoering van het industriële en sociale project te garanderen. Orange biedt Nethys de mogelijkheid om zijn participatie in VOO om te zetten in aandelen Orange Belgium om de ontwikkeling van VOO en Orange Belgium veilig te stellen via een verdere integratie tussen de twee bedrijven.

De ondernemingswaarde van 1,8 miljard euro voor 100% van het kapitaal komt overeen met een EBITDA1-multiple van 9,5x. Deze transactie zal aanzienlijke synergieën opleveren, voornamelijk in verband met de overdracht van de MVNO-activiteiten van VOO naar het netwerk van Orange Belgium. Na synergieën bedraagt de EBITDA-multiple 6,5x. Orange Belgium, dat momenteel een zeer lage schuldgraad heeft, zal deze transactie financieren via een intragroepslening.

De afronding van de transactie is onderhevig aan de gebruikelijke opschortende voorwaarden, waaronder de goedkeuring van de Europese Commissie, die in 2022 wordt verwacht. Totdat deze goedkeuringen zijn verkregen en de transactie is afgerond, zullen de twee ondernemingen onafhankelijk van elkaar blijven opereren.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Executive Vice President, verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van Orange in Europa, zei: “Deze overname versterkt Orange's leiderschap in convergentie in Europa en bevestigt het langetermijnengagement van de Groep in België. Deze operatie is gebaseerd op een sterk industrieel project, waarbij wordt geput uit het complementaire karakter van Orange Belgium en VOO.”

Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium, verklaarde: “25 jaar na de oprichting van Mobistar en 5 jaar na de lancering van onze eerste aanbiedingen voor vaste verbindingen, versterkt deze operatie de ontplooiing van de convergente strategie van Orange Belgium op nationaal niveau. Ons investeringsplan zal ons in staat stellen het netwerk te upgraden naar multi-gigabit ten voordele van de klanten en het concurrentievermogen van Wallonië en Brussel. De fusie van Orange Belgium en VOO, twee bedrijven met zeer complementaire activa en vaardigheden, zal ten goede komen aan de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de werknemers van beide bedrijven.”

Voor meer informatie over de transactie wordt verwezen naar de presentatie die beschikbaar is in de financiële sectie van de bedrijfswebsite: Financieel nieuws.

1 De verwachte EBITDA van VOO SA voor 2021 volgens de Belgische GAAP (geen toepassing van IFRS).





