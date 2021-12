ALBIOMA : Diversification des sources d’approvisionnement en biomasse durable du Groupe

English French

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 27 décembre 2021

Diversification des sources d’approvisionnement en biomasse durable du Groupe

Albioma annonce l’acquisition de l’usine de production de granulés de bois de La Granaudière, située au Canada dans la province de Québec. Cette opération, réalisée à l’issue d’un processus organisé par Raymond Chabot agissant en qualité de séquestre, permet au Groupe de diversifier ses sources d’approvisionnement en biomasse durable, en complément au portefeuille de contrats développé avec des fournisseurs internationaux de premier plan.

Idéalement placée pour alimenter les centrales antillaises du Groupe, cette usine produit des granulés certifiés SBP, à partir de résidus de bois ou de bois de faible qualité issus de forêts certifiées pour leur gestion durable1.

La transaction comprend également un contrat long terme d’accès à une capacité de stockage de 45 000 tonnes de granulés au port de Québec, ainsi que des garanties d’approvisionnement en matière première octroyées par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec.

La remise en service de cette usine, à l’arrêt depuis juillet 2021 dans le cadre de la mise sous séquestre, est prévue début 2022 et sa capacité de production nominale de 200 000 tonnes sera atteinte après la réalisation d’investissements complémentaires.

Frédéric Moyne, Président-Directeur Général d’Albioma, déclare : « Nous souhaitons la bienvenue aux collaborateurs de La Granaudière, qui vont apporter leurs compétences au sein d’Albioma. Grâce à cette transaction qui permet d’accéder à une capacité de production de granulés (« pellets ») répondant aux exigences les plus strictes en matière de durabilité, Albioma poursuit et amplifie son engagement dans la transition énergétique en Outre-mer. En complément de la biomasse locale à laquelle la priorité est naturellement donnée afin de dynamiser l’économie circulaire, la diversification de nos sources d’approvisionnement est essentielle pour assurer une production d’énergie renouvelable en continu dans les zones non interconnectées. »

1 Certification FSC ou SFI (PEFC)

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l’exercice 2021, le 2 mars 2022 (avant bourse).

À propos d’Albioma Contacts Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce aux énergies renouvelables (biomasse, solaire et géothermie).



Le Groupe est implanté en Outre-Mer français, en France métropolitaine, à l’Île Maurice, au Brésil et en Turquie.



Il a développé depuis 25 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.



Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage, ainsi qu’en France métropolitaine.



Dernièrement, le Groupe a annoncé l’acquisition d’une centrale de géothermie en Turquie. Investisseurs

Julien Gauthier

+33 (0)1 47 76 67 00



Médias

Charlotte Neuvy

+33 (0)1 47 76 66 65

presse@albioma.com Albioma est cotée sur Euronext Paris compartiment B, éligible SRD, PEA, PEA-PME et fait partie du SBF 120 et CAC Mid 60.



Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. www.albioma.com









1 Certification FSC ou SFI (PEFC)

Pièce jointe