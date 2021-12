Wilson ASA: Meldepliktig handel

Strømberg Gruppen AS, selskap kontrollert av styremedlem og primærinnsider i Wilson ASA Per Gunnar Strømberg Rasmussen, har i dag gjennomført transaksjoner med egne kontrollerte selskaper og overført alle eide Wilson aksjer til ett selskap. Det er ikke kjøpt eller solgt nye aksjer.

Advanced Asset Management AS har solgt 125 000 aksjer til Strømberg Gruppen AS til kurs 74,50 per aksje.

Karos Shipping har solgt 1 947 941 aksjer til Strømberg Gruppen AS til kurs 74,50 per aksje.

Således har Strømberg Gruppen AS kjøpt 125 000 aksjer fra Advanced Asset Management AS og 1 947 941 aksjer fra Karos Shipping AS til kurs 74,50 per aksje.

Strømberg Gruppen AS eier totalt 2 072 941 aksjer i Wilson ASA.

Strømberg Gruppen AS, Karos Shipping AS og Advanced Asset Management er alle kontrollert av styremedlem og primærinnsider Per Gunnar Strømberg Rasmussen. Karos Shipping AS og Advanced Asset Management AS er 100 % eide datterselskaper av Strømberg Gruppen AS.

Wilson Asa

Bergen, 27. desember 2021





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg