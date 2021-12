Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10/12/2021 au 24/12/2021

English French

Rachat de 732 000 actions

Communiqué relatif aux achats d’actions effectués du 10 au 23 décembre 2021 inclus dans les conditions de l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Paris, le 27 décembre 2021 – La société Ubisoft Entertainment SA a confié à Kepler Cheuvreux un mandat de rachat pour un total de 732 000 titres.

Entre le 10 décembre et le 23 décembre 2021, la société Ubisoft Entertainment SA a racheté 732 000 actions au prix moyen de 42,1€, soit un montant total de 30,8M€, affectées à la couverture de plans d’actionnariat salarié. Elles pourraient être annulées, conformément à la règlementation en cours.

Le mandat confié à Kepler Cheuvreux a été totalement exécuté.

Le nombre total d’actions rachetées depuis le début de l’année calendaire 2021 (hors contrat de liquidité) s’élève à 3 213 419 actions pour un montant total de 167,4 M€, soit un prix moyen de 52,1€.

Les opérations de la semaine du 20 au 23 décembre sont détaillées dans l’annexe jointe au présent communiqué.

A propos d’Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s Creed®, Far Cry®, For Honor®, Just Dance®, Watch Dogs® ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon®, Rainbow Six® et The Division®. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2020-21, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 241 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com .

