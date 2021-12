WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 24 décembre 2021

RACHAT d’ACTIONS – 27 DECEMBRE 2021

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 29 juin 2021

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 20 et le 24 décembre 2021 :

Nom de l'émetteur Code LEI Jour de la transaction Code ISIN Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) Marché WENDEL 969500M98ZMIZYJD5O34 20/12/2021 FR0000121204 3 270 98,6417 Euronext

Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.

Annexe

Détail transaction par transaction

Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:05:20+98:00 FR0000121204 98,05 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:05:20+98:00 FR0000121204 98,05 EUR 27 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:05:20+98:00 FR0000121204 98,05 EUR 73 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:05:20+98:00 FR0000121204 98,05 EUR 27 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:05:20+98:00 FR0000121204 98,05 EUR 73 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:05:20+98:00 FR0000121204 98,05 EUR 27 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:05:23+98:00 FR0000121204 98,05 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:05:23+98:00 FR0000121204 98,05 EUR 73 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:05:23+98:00 FR0000121204 98,00 EUR 52 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:05:23+98:00 FR0000121204 98,00 EUR 59 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:10:25+98:00 FR0000121204 97,90 EUR 23 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:10:25+98:00 FR0000121204 97,90 EUR 15 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:10:25+98:00 FR0000121204 97,90 EUR 60 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:10:25+98:00 FR0000121204 97,90 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:10:25+98:00 FR0000121204 97,90 EUR 45 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:10:25+98:00 FR0000121204 97,90 EUR 45 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:11:38+98:00 FR0000121204 97,85 EUR 11 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:11:38+98:00 FR0000121204 97,85 EUR 16 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:11:38+98:00 FR0000121204 97,85 EUR 74 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:22:27+98:00 FR0000121204 97,90 EUR 127 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T09:22:27+98:00 FR0000121204 97,90 EUR 123 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T10:06:15+98:00 FR0000121204 98,00 EUR 21 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T10:06:15+98:00 FR0000121204 98,00 EUR 25 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T10:14:05+98:00 FR0000121204 98,00 EUR 53 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T10:21:07+98:00 FR0000121204 97,85 EUR 48 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T11:08:11+99:00 FR0000121204 98,60 EUR 45 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T11:23:21+99:00 FR0000121204 99,00 EUR 58 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T12:45:17+99:00 FR0000121204 98,80 EUR 250 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T14:40:35+99:00 FR0000121204 99,10 EUR 35 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T14:40:35+99:00 FR0000121204 99,10 EUR 215 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T15:30:39+99:00 FR0000121204 99,00 EUR 250 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T16:03:31+99:00 FR0000121204 99,25 EUR 37 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T16:03:31+99:00 FR0000121204 99,25 EUR 213 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T16:56:28+99:00 FR0000121204 99,25 EUR 50 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T16:56:28+99:00 FR0000121204 99,25 EUR 15 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T16:57:03+99:00 FR0000121204 99,25 EUR 60 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T16:57:03+99:00 FR0000121204 99,25 EUR 125 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:13:11+99:00 FR0000121204 99,35 EUR 3 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:13:11+99:00 FR0000121204 99,35 EUR 13 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:13:19+99:00 FR0000121204 99,35 EUR 81 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:13:19+99:00 FR0000121204 99,35 EUR 106 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:15:11+99:00 FR0000121204 99,35 EUR 14 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:15:16+99:00 FR0000121204 99,35 EUR 18 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:15:38+99:00 FR0000121204 99,35 EUR 15 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:19:39+99:00 FR0000121204 99,40 EUR 3 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:21:19+99:00 FR0000121204 99,40 EUR 3 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:21:42+99:00 FR0000121204 99,40 EUR 66 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:22:59+99:00 FR0000121204 99,40 EUR 5 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:24:39+99:00 FR0000121204 99,40 EUR 4 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:25:01+99:00 FR0000121204 99,40 EUR 19 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:26:00+99:00 FR0000121204 99,40 EUR 1 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:26:01+99:00 FR0000121204 99,40 EUR 83 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:26:23+99:00 FR0000121204 99,40 EUR 1 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:26:34+99:00 FR0000121204 99,40 EUR 65 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:29:13+99:00 FR0000121204 99,35 EUR 5 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:29:13+99:00 FR0000121204 99,35 EUR 11 XPAR ODDO & CIE 585 2021-12-20T17:29:13+99:00 FR0000121204 99,35 EUR 4 XPAR

