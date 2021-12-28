LitePoint 与联发科合作加速 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 产品开发

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加利福尼亚州圣何塞, Dec. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的无线测试解决方案提供商 LitePoint 今天宣布与领先的芯片组设计商联发科开展合作，为联发科的 Wi-Fi 6/6E Filogic 芯片提供一站式设计验证测试解决方案。此次合作可帮助联发科的客户极大地简化全新系列高性能连接芯片组的测试流程，以最快速度获得测试结果。



Wi-Fi 6/6E 带来了突飞猛进的连接体验，可为流媒体、游戏、AR/VR 等应用提供千兆位级低延时 Wi-Fi 和可靠连接。

通过这次战略合作，LitePoint 与联发科共同打造了一款定制版本的 LitePoint IQfact+ 测试自动化软件，可帮助联发科的客户借助完整易用的测试流程测试其 Wi-Fi 6/6E 设计。IQfact+ 软件与 LitePoint IQxel 系列测试系统搭配使用，可为联发科的客户提供芯片组特定的测试开发软件，只需极少的工程工作量即可在批量制造中实现快速设计验证。

“LitePoint 将不断推动 Wi-Fi 产品测试解决方案的创新，我们很高兴与联发科合作，帮助他们的客户将 Wi-Fi 6/6E 设备推向市场，”LitePoint 全球销售副总裁 Anna Smith 表示。“IQfact+ 和 IQxel 为联发科的客户群提供了一个完整易用的测试平台来实现快速设计验证。”

“随着市场变化以及越来越多的人居家工作和学习，许多应用都需要依赖稳定的网络服务，例如视频会议和 4K 流媒体。联发科的 Filogic 系列提供快速、可靠且始终在线的连接解决方案，以出色的视频质量为客户带来流畅、快速的交互式连接体验，”联发科企业副总裁兼智慧联通事业部总经理 许皓钧（Alan Hsu）表示。“LitePoint 的测试平台将帮助我们的客户快速、轻松地验证我们的 Wi-Fi 6/6E 解决方案，从而缩短新一代设备的上市时间。”

技术细节

LitePoint 的 IQxel 全集成测试 RF PHY 测试平台包括 Wi-Fi 连接的信号生成和分析，可满足产品开发和大批量制造的需求。IQxel 产品系列支持 WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 和各种连接标准（例如 Bluetooth 5.x、Zigbee 和 Z-Wave），频率范围为 400 至 7300 MHz，支持在 6 GHz 频段进行验证。

有关 LitePoint IQxel 产品系列的更多信息，请访问：https://www.litepoint.com/products/iqxel-mw-7g

有关联发科 Filogic 系列的更多信息，请访问：https://www.mediatek.com/products/connectivity-and-networking/mediatek-filogic-wifi-6

所有商标均为其各自公司的财产。

关于 LitePoint

LitePoint 致力于为全球最具创新精神的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务，帮助他们确保产品能够满足当今消费者日益严苛的要求。作为无线测试领域的领先创新企业，LitePoint 产品开箱即用，可对全球使用最广泛的无线芯片组进行测试。LitePoint 与智能手机、平板电脑、PC、无线接入点和芯片组的领先制造商携手合作，并且在新兴互联设备（物联网）测试领域占据前沿地位。LitePoint 总部位于加利福尼亚州硅谷，在全球设有多个办事处，是自动化测试设备和工业自动化解决方案领先供应商 Teradyne（纳斯达克股票代码：TER）的全资子公司。Teradyne 目前在全球范围内拥有 5,700 名员工，2020 年营收为 31 亿美元。如需了解更多信息，请访问 teradyne.com。Teradyne® 是 Teradyne, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。